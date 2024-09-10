內地團14人疑食物中毒送院　食環署巡查土瓜灣金港薈(更新)

有內地團懷疑食物中毒，今午(10日)中午12時許，警方接獲報案指土瓜灣九龍城道飛達工商業中心有至少14人感屙嘔不適。消防處派出十多輛救護車及流動傷者治療車到場，將其中11人送往伊利沙伯醫院治理，部份人需坐輪椅，全部人均清醒。他們均屬於一個來港6日參加歌唱比賽的江西旅行團，旅客昨日才抵港，晚上曾進食龍蝦。有關部門正向各事主了解事前進食紀錄。
據了解，旅行團分別有32人及31人，他們昨天曾到過紅磡和土瓜灣兩間餐廳用膳。懷疑涉事的一間土瓜灣餐廳，下午未有營業，有食環署人員到場取證。
土瓜灣錶行購物期間屙嘔
現場消息稱，一行人昨晚曾食過龍蝦等，今日中午隨團到上址一錶行購物時，相繼感不適，團長報警，有人在附近一公園外屙嘔及坐路邊休息，沒有不適的旅客返回旅遊巴。有團友表示，昨晚曾於土瓜灣美景街金港薈進食團餐，深夜開始上吐下瀉：「昨天晚上可能是那個晚餐，大家很多食物中毒，早上3、4時就拉肚子，一直到6時許才出來，買藥也買不到，可能吃了龍蝦等東西，還有雞翅等一些東西。」
7月曾發生兩宗同類事件 釀13人不適
翻查資料，美景街金港薈在今年7月曾發生兩宗懷疑食物中毒事件，導致13名內地客不適，金港薈一度自行停業三日進行大清潔。餐廳今日下午未有營業，有職員指知道「出現問題」，正待負責人解釋情況，食環署人員下午到場取證。
旅議會對事件表示關注
旅遊業議會對事件表示關注，初步獲悉涉及的內地團有近100人，昨晚在到土瓜灣一間餐廳，部分人進食龍蝦後出現不適。