內地團14人疑食物中毒送院　食環署巡查土瓜灣金港薈(更新)

有內地團懷疑食物中毒，今午(10日)中午12時許，警方接獲報案指土瓜灣九龍城道飛達工商業中心有至少14人感屙嘔不適。消防處派出十多輛救護車及流動傷者治療車到場，將其中11人送往伊利沙伯醫院治理，部份人需坐輪椅，全部人均清醒。他們均屬於一個來港6日參加歌唱比賽的江西旅行團，旅客昨日才抵港，晚上曾進食龍蝦。有關部門正向各事主了解事前進食紀錄。

據了解，旅行團分別有32人及31人，他們昨天曾到過紅磡和土瓜灣兩間餐廳用膳。懷疑涉事的一間土瓜灣餐廳，下午未有營業，有食環署人員到場取證。



