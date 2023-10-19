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本地
2023-10-19 17:44:32

內地多個城市爆發支原體肺炎　劉宇隆：最重要保持個人衞生

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內地多個城市相繼爆發肺炎支原體。(中央電視台節目截圖)

內地多個城市相繼爆發肺炎支原體。(中央電視台節目截圖)

「支原體肺炎」近日成為內地熱門搜尋字眼，源於多個城市相繼出現較多肺炎支原體患者，並以兒童和青少年為主，有醫院兒童病房頻臨爆滿。綜合內地傳媒報道，今年內地的肺炎支原體感染期提前至7、8月出現。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，九成肺炎支原體患者都會出現上呼吸道感染，但亦有5%至10%患者會引致非典型肺炎，呼籲市民要注意個人衞生和雙手清潔。

即使有「白肺」仍「行得走得」

劉宇隆向《am730》指，本港一向都有肺炎支原體的感染致病原，患者絕大部分是學齡兒童，又解釋患者即使出現下呼吸道感染，其引起的非典型肺炎亦不會太嚴重，形容即使X光照出「白肺」但仍「行得走得」。

據衞生防護中心網站，大部分肺炎支原體輕微感染患者都可自行痊癒，病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，至於肺炎或嚴重感染患者，就可用抗生素治療，又稱約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。

劉宇隆呼籲接種流感疫苗，避免感染肺炎支原體後雙重感染。(資料圖片) 劉宇隆指，小童保持個人衞生和身體強壯很重要。(資料圖片／林俊源攝) 內地多個城市相繼爆發肺炎支原體。(中央電視台節目截圖) 內地多個城市相繼爆發肺炎支原體。(中央電視台節目截圖) 內地多個城市相繼爆發肺炎支原體。(中央電視台節目截圖)
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建議打流感針免患病後雙重感染

劉宇隆指，肺炎支原體現時對大環內酯類藥物(macrolides)具有極高抗藥性，但本港仍有二、三線治療藥物環丙沙星(ciprofloxacin)和多西環素(doxycycline)等抗生素可用。他並稱，兩種藥需要對小孩有禁忌，但短時間服用引起的風險「唔應該阻截用藥」。

預防方面，劉宇隆稱目前沒有疫苗可預防肺炎支原體，但這種細菌可透過飛沫、口水和鼻水等傳染，認為市民最重要是保持個人衞生、雙手清潔、身體強壯等。他又說，患者如果做支氣管鏡檢查，分泌物往往有機會驗出其他共同感染，例如流感，建議家長帶子女接種流感疫苗，即使感染肺炎支原體也較少機會因同時感染流感使病情轉嚴重。

▼按圖放大流感症狀▼

流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖）
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