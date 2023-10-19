內地多個城市爆發支原體肺炎　劉宇隆：最重要保持個人衞生

「支原體肺炎」近日成為內地熱門搜尋字眼，源於多個城市相繼出現較多肺炎支原體患者，並以兒童和青少年為主，有醫院兒童病房頻臨爆滿。綜合內地傳媒報道，今年內地的肺炎支原體感染期提前至7、8月出現。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，九成肺炎支原體患者都會出現上呼吸道感染，但亦有5%至10%患者會引致非典型肺炎，呼籲市民要注意個人衞生和雙手清潔。

即使有「白肺」仍「行得走得」

劉宇隆向《am730》指，本港一向都有肺炎支原體的感染致病原，患者絕大部分是學齡兒童，又解釋患者即使出現下呼吸道感染，其引起的非典型肺炎亦不會太嚴重，形容即使X光照出「白肺」但仍「行得走得」。

據衞生防護中心網站，大部分肺炎支原體輕微感染患者都可自行痊癒，病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，至於肺炎或嚴重感染患者，就可用抗生素治療，又稱約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。