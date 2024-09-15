內地女網紅「海莉子Hayley」大嶼山偕友踩單車　遭旅遊巴撞斃客死異鄉

大嶼山發生致命交通意外。今日(15日)下午3時許，一名31歲內地女子據報在羗山道踩單車期間，遭一輛旅遊巴撞倒昏迷，及後當場證實不治。警方正調查意外原因。消息指，死者為內地單車女網紅「海莉子Hayley」，事發前5小時曾上載影片，顯示她與一行人在香港迪士尼樂園附近集合和出發。

從現場圖片可見，涉事旅遊巴當時正上斜，死者和單車倒臥在旅遊巴右邊尾轆，遺體被警員用白布遮蓋。據報，死者當時與十多名港人到大嶼山踩單車，至事發現場落斜時懷疑失控，直撼迎面旅遊巴的右後轆，頭部復遭輾過當場死亡。

消息指，死者是持雙程證來港的廣東茂名網紅「海莉子Hayley」潘海麗，生前活躍於抖音、嗶哩嗶哩和微博等內地社交平台。她在今日早上10時許，即事發前約5小時，在抖音上載一條影片，可見她與另外12人在香港迪士尼樂園附近集合準備出發，並稱自己已經來到香港找朋友踩單車，以及標註為「香港騎遊」。死者身份曝光後，大批網民湧入有關社交平台留言悼念。

新大嶼山巴士服務一度受影響

運輸署下午3時許表示，羗山道來回方向近成輝果園的全線因交通意外封閉，新大嶼山巴士21號線受影響而暫停服務，1號和11號線則縮短至石壁，一帶交通現時繁忙。署方晚上6時許指，羗山道近成輝果園已實施單線雙程行車措施，受影響新大嶼山巴士服務將陸續恢復正常，而富裕小輪會由大澳開出額外班次，一帶交通仍然繁忙。