內地學校作文憑試場 最快2024年實施 學生輔導顧問：本地生或難摘星

考評局向學校發通告，指內地學校可申請參加本港的中學文憑試，如符合資格並而獲批，最快2024年起實施。屆時考生在內地應考大部分科目，但英文口試等仍須回港考核。本身是中學校長的立法會議員相信新安排不會影響本地生文憑試成績；惟學友社稱或令香港學生更難摘星。

考評局表示，接獲內地學校申請成為文憑試試場，故決定修改《考試規則》，容許內地學校於2024年起成為試場。有關學校須已獲內地部門認可為合資格港人子弟學校及批准開辦文憑試課程，考評局再決定是否接納成為「與考學校」。而有關學校有責任提供試場，容納原校考生及外來自修考生。