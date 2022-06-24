內地學校作文憑試場 最快2024年實施 學生輔導顧問：本地生或難摘星

考評局向學校發通告，指內地學校可申請參加本港的中學文憑試，如符合資格並而獲批，最快2024年起實施。屆時考生在內地應考大部分科目，但英文口試等仍須回港考核。本身是中學校長的立法會議員相信新安排不會影響本地生文憑試成績；惟學友社稱或令香港學生更難摘星。
考評局表示，接獲內地學校申請成為文憑試試場，故決定修改《考試規則》，容許內地學校於2024年起成為試場。有關學校須已獲內地部門認可為合資格港人子弟學校及批准開辦文憑試課程，考評局再決定是否接納成為「與考學校」。而有關學校有責任提供試場，容納原校考生及外來自修考生。
英文口試須回港應試
按考評局規定，內地試場只供考核甲類高中科目，包括4科核心科目；但英文科口試、體育或音樂科的實習試，以及丙類語言科目須回港考核。乙類應用學習科目則不接受境外學生申請。考評局表示，會就相關學科的校本評核科目向內地學校提供適當教師培訓，考試運作和監考要求亦會盡量與香港考試的做法一致。
本身是中學校長的立法會議員鄧飛指，文憑試考試是水平參照，即按考生表現評分，與過往會考、高考的常模參照(即「拉curve」)不同，相信新安排不會影響本地生文憑試成績。惟學友社學生輔導顧問吳寶城指出，現時文憑試5*是指在5級內成績最好的30%，5**則是最好的10%，所以愈多人競爭，便會愈難摘星。若果應考文憑試人數急升，或有一定影響。