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2024-05-08 17:18:49

內地客投訴講普通話被「區別對待」 滙豐：分行有能操不同語言職員(有片)

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內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖)

內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖)

內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，投訴因說普通話被櫃檯職員「區別對待」，「我開十多年戶了，你因為我說普通話排擠我嗎？」滙豐銀行客服回應內媒查詢時強調，對所有客戶保持專業友好是一貫堅持的態度，「可能會有個人員工處理手法不是那麽好」，相信有關部門會去了解調查。

滙豐發言人回覆《am730》表示，滙豐非常重視客戶服務質素，分行亦有能操不同語言的職員協助照顧客戶的需要。

內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在匯豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖) 內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖) 內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖) 及後她氣沖沖離開銀行

尖沙咀分行 事主稱「說普通話被排擠」

影片指事發於周一(6日)上午11時許，位於尖沙咀一間滙豐銀行，可見一名說普通話的女子大姐怒斥兩名男櫃檯職員：「我就說普通話，怎麼了，有毛病嗎？你因為我說普通話排擠我嗎？我要投訴，我不在你這辦了，哪有這樣的，在這(滙豐銀行)開十多年戶了，還讓你們這麽對待！」及後她氣沖沖離開銀行。

目擊者張女士向內媒表示，她是內地遊客，事件發生在尖沙咀港鐵站附近的滙豐銀行。她認為兩名職員對待事主與其他講廣東話的客人態度有區別，又指事主發完火後被兩名職員「當成了空氣一樣」，認為他們「沒有感覺任何不好意思」。張女士自稱，本人在銀行辦事時也有被櫃檯人員區別對待的感受。

 

有網民在小紅書展示當日早上籌號，稱自己目擊了全程。她表示，雖然事主說櫃員歧視普通話，但她現場聽對方說的是東北話而不是普通話。 有網民在小紅書展示當日早上籌號，稱自己目擊了全程。她表示，雖然事主說櫃員歧視普通話，但她現場聽對方說的是東北話而不是普通話。

目擊者小紅書分享：自己沒被歧視  事主說東北話

有網民在小紅書展示當日早上籌號，稱自己目擊了全程。她表示，雖然事主說櫃員歧視普通話，但她現場聽對方說的是東北話而不是普通話。

她表示，自己一開始以為香港銀行像內地一樣有一對一服務，但工作人員要求她先排隊。她等了一分鐘就輪到她，所有的流程都很正常。該名網民認為，香港人辦事中規中矩，沒有那麼熱情，但是大部分是沒有歧視的，「當天並沒有因為我說的是粵語而對我特別熱情，也不會因為我說普通話就不耐煩，只能說沒有像內地服務業那樣熱情四溢。」該名網民最後表示，「有時候覺得我們會不會有點太不自信了。」

客服回應「個別員工處理手法不是那麽好」

滙豐銀行客服回應內媒查詢時表示，「我們正常來說不應該這樣去做」，強調對所有客戶態度保持一致，必須專業友好對待，相信事件是個別員工處理手法不是那麽好，相關部門也會去了解調查，並為涉事員工做額外相關培訓。

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