內地客投訴講普通話被「區別對待」網片瘋傳 滙豐：一貫堅持對所有客戶友好(有片)

內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，向男櫃檯職員投訴因說普通話被「區別對待」。(影片截圖)

內地多個社交平台昨流傳影片，指一名內地女客戶在滙豐銀行尖沙咀一間分行辦業務時，投訴因說普通話被櫃檯職員「區別對待」，「我開十多年戶了，你因為我說普通話排擠我嗎？」滙豐銀行客服回應內媒查詢時強調，對所有客戶保持專業友好是一貫堅持的態度，「可能會有個人員工處理手法不是那麽好」，相信有關部門會去了解調查。

影片指事發於周一(6日)上午11時許，位於尖沙咀一間滙豐銀行，可見一名說普通話的女子大姐怒斥兩名男櫃檯職員：「我就說普通話，怎麼了，有毛病嗎？你因為我說普通話排擠我嗎？我要投訴，我不在你這辦了，哪有這樣的，在這(滙豐銀行)開十多年戶了，還讓你們這麽對待！」及後她氣沖沖離開銀行。

目擊者張女士向內媒表示，她是內地遊客，事件發生在尖沙咀港鐵站附近的滙豐銀行。她指兩名職員對待事主與其他講廣東話的客人態度有區別，事主發完火之後，被兩名職員「當成了空氣一樣」，指他們「沒有感覺任何不好意思」。張女士稱，她本人在銀行辦事時也有被櫃檯人員區別對待的感受。

客服回應「個別員工處理手法不是那麽好」

滙豐銀行客服回應內媒查詢時表示，「我們正常來說不應該這樣去做」，強調對所有客戶態度保持一致，必須專業友好對待，相信事件是個別員工處理手法不是那麽好，相關部門也會去了解調查，並為涉事員工做額外相關培訓。