內地客湧港買金回深圳轉手 單日賺7600元差價　專家警告：過量涉走私

繼早前赴港存錢的熱潮後，受人民幣匯率下跌、內地金價持續上漲等因素影響，內地社交平台上有人分享在香港買金條再回深圳轉賣的經驗，指在兩地金價差價下，來回一次即可賺逾千元（人民幣、下同）。惟專家提醒，攜帶的黃金如果超過法律標準，則涉嫌走私。內地海關亦提醒若隨身攜帶物品價值超過5,000元，則需補稅。

內媒中新經緯報道，周一(18日)從深圳來港到上環一間金舖購買黃金的泰正（化名）透露，由於上周香港金價和內地金價價差較大，因此在香港購入黃金再到中國最大珠寶交易市場深圳水貝轉賣，一克可賺16至17元，他和朋友一周內多次往返港深兩地，有一天往返兩次更賺了逾7,000元（約7,600港元）。

港本周金價回落 「將越來越難做」

不過，隨着香港本周金價有所回落，與深圳差價已在10元左右。因此，泰正預計，上周出現的行情不會持續太久，「後面就會越來越難做了。」

為何香港的黃金會較內地更便宜？植信投資研究院研究員馬吟辰分析指，香港無關稅和增值稅，在成本方面有一定優勢，因此相較內地金價會有一些差異。此外，這種價差還和近期人民幣匯率相對美元、港元貶值有一定關係。另有分析指出，中國國內金價受人民幣反覆波動預期影響，將維持偏態震盪。