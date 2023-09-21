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2023-09-21 10:48:02

內地客湧港買金回深圳轉手 單日賺7600元差價　專家警告：過量涉走私

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(路透社資料圖片)

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繼早前赴港存錢的熱潮後，受人民幣匯率下跌、內地金價持續上漲等因素影響，內地社交平台上有人分享在香港買金條再回深圳轉賣的經驗，指在兩地金價差價下，來回一次即可賺逾千元（人民幣、下同）。惟專家提醒，攜帶的黃金如果超過法律標準，則涉嫌走私。內地海關亦提醒若隨身攜帶物品價值超過5,000元，則需補稅。

內媒中新經緯報道，周一(18日)從深圳來港到上環一間金舖購買黃金的泰正（化名）透露，由於上周香港金價和內地金價價差較大，因此在香港購入黃金再到中國最大珠寶交易市場深圳水貝轉賣，一克可賺16至17元，他和朋友一周內多次往返港深兩地，有一天往返兩次更賺了逾7,000元（約7,600港元）。

港本周金價回落  「將越來越難做」

不過，隨着香港本周金價有所回落，與深圳差價已在10元左右。因此，泰正預計，上周出現的行情不會持續太久，「後面就會越來越難做了。」

為何香港的黃金會較內地更便宜？植信投資研究院研究員馬吟辰分析指，香港無關稅和增值稅，在成本方面有一定優勢，因此相較內地金價會有一些差異。此外，這種價差還和近期人民幣匯率相對美元、港元貶值有一定關係。另有分析指出，中國國內金價受人民幣反覆波動預期影響，將維持偏態震盪。

(路透社資料圖片)

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報道強調赴港買金具備一定價格優勢，但背後風險不容小覷。北京師範大學一帶一路學院研究員、中國黃金集團前首席經濟學家萬喆表示，一般消費者赴港買消費型金飾品，少量不存在問題。但如果赴港買金再回內陸賺差價則要慎重。出境旅遊消費和以賺差價為目的的商業營運活動有本質差異。如果超過法律標準，則涉嫌走私，建議消費者出境旅遊消費要合規合法，不要觸碰法律底線。

皇崗海關：50克為自用合理標準

當前深圳海關最新規定，無論是內地還是香港居民旅客，進境可攜帶的黃金及其製品以自用、合理數量為限，而具體認定標準由入境口岸的海關執法人員判斷，進境時應主動向海關申報。根據相關規定，超出自用、合理數量的黃金及其製品，視同進口貨物，海關憑中國人民銀行的批件，予以徵稅放行。如果沒有批件，具體處理辦法由入境口岸海關決定。一般而言，如果隨身攜帶的物品價值超過5,000元，需要補稅。

深圳皇崗口岸海關工作人員指，該口岸以50克作為自用、合理標準，超過均需憑藉中國人民銀行批件放行。「不僅僅是補稅問題，必須有批件，所以不要冒這個險，被海關查到很麻煩。」
 

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