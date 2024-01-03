內地客滯港捱轟 政府3招補鑊 首選鐵路口岸延長開放

大批內地旅客來港跨年歡度後滯留香港，更批評事件反映香港「行政各方面的不足」。港府亦不敢怠慢，昨即聯同運輸及旅遊業界開會商討對策。政務司長陳國基表示，將從三方面加強應對，在舉辦大型活動前先會召開「大型活動過關交通安排統籌會議」；與內地部門商討不同對策，研究延長鐵路口岸開放時間，增加24小時通關口岸數目；亦會研究方便跨境巴士流轉的安排。其中，當局認為延長鐵路口岸開放時間最有效疏導人流，但未知能否趕及農曆新年前落實。

陳國基昨聯同文化體育及旅遊局長楊潤雄、保安局長鄧炳強和運輸及物流局長林世雄見傳媒，並先就「旅客滯留」解畫。陳國基表示，政府相關部門與旅發局一直保持緊密溝通，除夕當日運輸署已留意到南下旅客增多，中午時分已要求直通巴士公司加強服務。惟由於凌晨後僅皇崗口岸提供通關服務，即使加開櫃枱及車道也未能應付需要；且口岸附近有大量私家車致交通嚴重擠塞，令跨境巴士未能及時回港接載旅客。 鄧炳強解釋，元旦凌晨時分至早上6時約有2.6萬人經落馬洲管制站離開本港，是2023年12月周末出入境人數的5倍；元旦凌晨時分至早上6時約有1,570輛車經過皇崗過關，是2023年12月周末的3倍，九成為私家車。而凌晨1時至4時更是高峰期，有逾1,200輛車過關，遠超負荷。他指，會與內地商討，冀在特別日子延長部分關口的服務時間，包括鐵路關口及汽車專用通道。

陳國基：經一事長一智 就日後如何在大型活動後疏導北上過境旅客，陳國基表示，將循三大方面加強部署。首先，若將來舉辦預計會吸引大量旅客訪港的活動，政府將事先召開高層次的大型活動過關交通安排統籌會議，由他主持，加強統籌協調各部門及業界。其次，政府亦會與內地部門研究不同方案，冀更有效疏導短時間內往返兩地的旅客，探討的方案包括延長鐵路口岸的開放時間、加強兩地鐵路服務，並增加24小時通關的口岸數目。最後政府會研究如何優化交通安排，方便跨境巴士流轉。陳國基特別提到，認為延長鐵路口岸服務時間最有效，因為集體運輸系統流量大，但要與內地商討有關安排。