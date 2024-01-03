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2024-01-03 04:30:42
日報

內地客滯港捱轟 政府3招補鑊 首選鐵路口岸延長開放

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內地客滯港

內地客滯港捱轟 政府3招補鑊 首選鐵路口岸延長開放

大批內地旅客來港跨年歡度後滯留香港，更批評事件反映香港「行政各方面的不足」。港府亦不敢怠慢，昨即聯同運輸及旅遊業界開會商討對策。政務司長陳國基表示，將從三方面加強應對，在舉辦大型活動前先會召開「大型活動過關交通安排統籌會議」；與內地部門商討不同對策，研究延長鐵路口岸開放時間，增加24小時通關口岸數目；亦會研究方便跨境巴士流轉的安排。其中，當局認為延長鐵路口岸開放時間最有效疏導人流，但未知能否趕及農曆新年前落實。

陳國基昨聯同文化體育及旅遊局長楊潤雄、保安局長鄧炳強和運輸及物流局長林世雄見傳媒，並先就「旅客滯留」解畫。陳國基表示，政府相關部門與旅發局一直保持緊密溝通，除夕當日運輸署已留意到南下旅客增多，中午時分已要求直通巴士公司加強服務。惟由於凌晨後僅皇崗口岸提供通關服務，即使加開櫃枱及車道也未能應付需要；且口岸附近有大量私家車致交通嚴重擠塞，令跨境巴士未能及時回港接載旅客。

鄧炳強解釋，元旦凌晨時分至早上6時約有2.6萬人經落馬洲管制站離開本港，是2023年12月周末出入境人數的5倍；元旦凌晨時分至早上6時約有1,570輛車經過皇崗過關，是2023年12月周末的3倍，九成為私家車。而凌晨1時至4時更是高峰期，有逾1,200輛車過關，遠超負荷。他指，會與內地商討，冀在特別日子延長部分關口的服務時間，包括鐵路關口及汽車專用通道。

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內地客滯港 內地客滯港

陳國基：經一事長一智

就日後如何在大型活動後疏導北上過境旅客，陳國基表示，將循三大方面加強部署。首先，若將來舉辦預計會吸引大量旅客訪港的活動，政府將事先召開高層次的大型活動過關交通安排統籌會議，由他主持，加強統籌協調各部門及業界。其次，政府亦會與內地部門研究不同方案，冀更有效疏導短時間內往返兩地的旅客，探討的方案包括延長鐵路口岸的開放時間、加強兩地鐵路服務，並增加24小時通關的口岸數目。最後政府會研究如何優化交通安排，方便跨境巴士流轉。陳國基特別提到，認為延長鐵路口岸服務時間最有效，因為集體運輸系統流量大，但要與內地商討有關安排。

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被問到政府是否後知後覺，陳國基稱今次情況特殊，過往煙花匯演多在8時舉行，但今次則是凌晨，形容「經一事長一智」，局方會作檢討及改善，冀旅客日後有更好的體驗。楊潤雄表示，留意到旅客出行的新趨勢，例如追求深度旅遊以及參與大型盛事，在更新《香港旅遊業發展藍圖2.0》時會一併考慮。

業界冀24小時旅檢擴至深圳灣口岸

港粵直通巴士協會秘書長張劍平指，可考慮把24小時旅檢服務擴展至深圳灣口岸，因口岸規模大而停車位多，更有助疏導旅客；又建議增設直通巴專用線，避免塞車。立法會議員劉國勳指，港鐵每晚須預留4小時作路軌檢查及保養工作，即使連接的羅湖及落馬洲支線管制站，在特別日子最少延長至凌晨2時或更長時間，仍有足夠維修及保養時間，相信只要內地管制站願意安排，此方案最快可以實施。他認為長遠而言應增加更多關口實施24小時通關，包括深圳灣口岸及香園圍口岸。全國人大常委李慧琼稱，若要在節日及假期延長部分口岸的服務時間，相信與內地部門商討，成事機會高，又指有信心可在農曆新年時落實。

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