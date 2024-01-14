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2024-01-14 21:06:38

內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員

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內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員 (蘇文傑攝)

內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員 (蘇文傑攝)

不良藥房商戶以「斤變兩」、「兩變錢」逼使顧客購買的犯案手法常見，海關近日接獲一名內地遊客舉報，指在旺角一家藥店購買中藥材「黑節草」時，原以為以斤計算，估計總金額只需百多元；豈料埋單時店方告知是以錢計算，總金額逾兩萬多元，該遊客起初拒絕支付，但最後他仍被迫以一萬多元購買。海關調查後，今日（14日）拘捕兩名藥房男職員，年齡介乎31至33歲，兩人涉嫌使用不良手法銷售，違反《商品說明條例》。

【21:04更新】

一名內地女遊客突然現身說法，指今早(14日)11時才在涉事藥房購買中藥材，其間被職員以同樣手法誤導，令她誤以為藥材是280元一斤。她信以為真，答應購買半斤，當職員將中藥材磨粉後才告知索價4萬元，令她大感錯愕，最後她只能表示「沒那麼多錢」，被迫支付4000多元才能離開。在場的海關得知事件後，隨即幫她登記相關資料，並指會跟進事件。

聲稱事主 (蘇文傑攝)

聲稱事主 (蘇文傑攝)

價格較預期高160倍

舉報男遊客年約30歲，他來港旅遊期間獨自到訪位於旺角花園街的涉案藥房買成藥，期間有職員聲稱他「面色差」，遂向他推銷中藥材「黑節草」。男遊客當時有向店員查問計價單位，但店員無正面回應，並且含糊其詞，令他誤以為以斤作計價單位。當另一職員將中藥材磨成粉末後，才向男遊客表示計價單位為「錢」，總價錢為兩萬多元，較預期價格高160倍。男遊客拒絕付款，但由於藥材已磨成粉，他最終被迫以萬多元購買部份藥粉。

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農曆新年加強巡查及執法

海關不良營商手法調查組高級督察何偉森表示，本案疑犯故意迴避計價單位問題將藥材切碎磨粉，最後「斤變兩」、「兩變錢」逼使顧客購買的犯案手法常見。海關強調，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。農曆新年將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商。

 他提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。 

海關不良營商手法調查組高級督察何偉森 (蘇文傑攝) 內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員 (蘇文傑攝) 內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員 (蘇文傑攝) 內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員 (蘇文傑攝)
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