內地客買黑節草 遭旺角藥房「斤變錢」貴160倍 海關拘兩職員

不良藥房商戶以「斤變兩」、「兩變錢」逼使顧客購買的犯案手法常見，海關近日接獲一名內地遊客舉報，指在旺角一家藥店購買中藥材「黑節草」時，原以為以斤計算，估計總金額只需百多元；豈料埋單時店方告知是以錢計算，總金額逾兩萬多元，該遊客起初拒絕支付，但最後他仍被迫以一萬多元購買。海關調查後，今日（14日）拘捕兩名藥房男職員，年齡介乎31至33歲，兩人涉嫌使用不良手法銷售，違反《商品說明條例》。

【21:04更新】

一名內地女遊客突然現身說法，指今早(14日)11時才在涉事藥房購買中藥材，其間被職員以同樣手法誤導，令她誤以為藥材是280元一斤。她信以為真，答應購買半斤，當職員將中藥材磨粉後才告知索價4萬元，令她大感錯愕，最後她只能表示「沒那麼多錢」，被迫支付4000多元才能離開。在場的海關得知事件後，隨即幫她登記相關資料，並指會跟進事件。