內地客遊港搭的士 坐車頭睇導航被司機狂罵：最憎你哋坐車頭(有片)

香港的士服務質素一直廣為乘客所詬病，雖然業界宣傳好客之道，惟近日再有內地旅客在社交平台抖音上傳影片，指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷，「我哋啲香港的士司機，最憎你哋（內地客）坐車頭，好好睇咩風景！」直至下車仍未收斂，更疑似小聲罵「廢柴！」隨後內地客將的士車牌及車內發生口角的影像發布公審，引起內地網民熱議。 該名內地女子稱，同行3人從旺角一間酒店乘坐的士至西九龍高鐵站，上車後一人坐在副駕駛座，兩人抱著背囊坐在後座。女子自述「路過高架的時候看見很多地方堵車，朋友問還要多久，我就打開導航看了一下，結果司機開始罵人，我開始好好跟他解釋讓他別多心，不要那麼敏感，我沒有懷疑他繞路，只是想看還要多久，順便告訴朋友他在香港地圖的哪個位置，結果他越罵越難聽」，由於兩個朋友都聽不懂粵語，所以全程沒有說話，她雖不是廣東人，惟仍懂粵語，故只有她與司機罵戰。

「搭嗰幾廿蚊的士 仲要懷疑司機兜路」 該段1分23秒影片可見該名光頭男司機邊開車邊不屑道：「搭嗰幾廿蚊的士，仲要懷疑個司機兜路。」女乘客聞言隨即反駁：「我幾時懷疑你兜路先，我坐個車，我開我自己導航有咩錯先？」司機則繼續不滿稱：「你哋啲內地人搭的士，你知唔知我哋香港的士司機，最憎你哋坐車頭，好好睇咩風景？我租畀你啦，一千蚊一個鐘，揸飽佢啦！」 女乘客斥：「咁之後有人坐你車頭，你可以拒絕㗎！」司機反稱：「後面無位畀你坐咩？係要坐車頭做咩啫？係咪好鍾意玩揸車？睇咩風景啫？好好睇咩香港啲風景？」女乘客怒道「人哋坐上嚟之前你無講喎，你可以同人講你唔好坐車頭，你唔鍾意人哋坐車頭你可以講㗎！你今日心情唔好，唔好搵啲乘客出氣好冇？」