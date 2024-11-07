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2024-11-07 18:14:10

內地客遊港搭的士 坐車頭睇導航被司機狂罵：最憎你哋坐車頭(有片)

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有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖)

有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖)

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香港的士服務質素一直廣為乘客所詬病，雖然業界宣傳好客之道，惟近日再有內地旅客在社交平台抖音上傳影片，指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷，「我哋啲香港的士司機，最憎你哋（內地客）坐車頭，好好睇咩風景！」直至下車仍未收斂，更疑似小聲罵「廢柴！」隨後內地客將的士車牌及車內發生口角的影像發布公審，引起內地網民熱議。

該名內地女子稱，同行3人從旺角一間酒店乘坐的士至西九龍高鐵站，上車後一人坐在副駕駛座，兩人抱著背囊坐在後座。女子自述「路過高架的時候看見很多地方堵車，朋友問還要多久，我就打開導航看了一下，結果司機開始罵人，我開始好好跟他解釋讓他別多心，不要那麼敏感，我沒有懷疑他繞路，只是想看還要多久，順便告訴朋友他在香港地圖的哪個位置，結果他越罵越難聽」，由於兩個朋友都聽不懂粵語，所以全程沒有說話，她雖不是廣東人，惟仍懂粵語，故只有她與司機罵戰。

有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 有內地旅客指日前在香港乘坐的士時因坐車頭及打開導航，被的士司機沿途不斷斥責及嘲諷 (抖音影片截圖) 司機疑似小聲罵「廢柴！」，女子隨後走至車位影下的士車牌。(抖音影片截圖) 司機疑似小聲罵「廢柴！」，女子隨後走至車位影下的士車牌。(抖音影片截圖)

「搭嗰幾廿蚊的士 仲要懷疑司機兜路」

該段1分23秒影片可見該名光頭男司機邊開車邊不屑道：「搭嗰幾廿蚊的士，仲要懷疑個司機兜路。」女乘客聞言隨即反駁：「我幾時懷疑你兜路先，我坐個車，我開我自己導航有咩錯先？」司機則繼續不滿稱：「你哋啲內地人搭的士，你知唔知我哋香港的士司機，最憎你哋坐車頭，好好睇咩風景？我租畀你啦，一千蚊一個鐘，揸飽佢啦！」

女乘客斥：「咁之後有人坐你車頭，你可以拒絕㗎！」司機反稱：「後面無位畀你坐咩？係要坐車頭做咩啫？係咪好鍾意玩揸車？睇咩風景啫？好好睇咩香港啲風景？」女乘客怒道「人哋坐上嚟之前你無講喎，你可以同人講你唔好坐車頭，你唔鍾意人哋坐車頭你可以講㗎！你今日心情唔好，唔好搵啲乘客出氣好冇？」

 

 

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否認搵人出氣　司機：係你哋有問題呀！

司機隨即否認自己找人出氣，「係你哋有問題呀！」女乘客反問:「我哋有咩問題先？唔畀錢定係點樣？我整邋遢你架車定係點樣？」而此時的士亦到達目的地，前排乘客見狀默默支付車資，司機接過繼續揶揄「找錢呀嘛，你搭唔起㗎」，甚至在乘客全下車後回頭出言譏諷「我租畀你啦，一千蚊個鐘呀，玩揸車啦！」，及後聽到司機疑似小聲罵「廢柴！」，女子隨後走至車位影下的士車牌。

抖音網民批影衰香港  「去過一次就不想去了」

事件引起抖音網民熱議，評論數量超5,300條，多數留言批評司機態度差，「怨氣好大」、「呢個司機真係影衰香港」、「今時今日服務態度，香港玩完」、「想問下香港嘅朋友，坐的士唔可以坐車頭嗎？」、「去過一次香港就不想去了」、「今時今日咁個服務，食自己啦」、「看來的士判官那套戲很真實」、「所以寧願去澳門」，不少網民還標記香港旅遊發展局，要求介入。

有片

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