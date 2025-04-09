內地客麥理浩徑遠足後乘快艇到西貢　小紅書分享指像世界末日難民逃生

內地旅客流行在港探索自然風景，山徑是其中一個景點。不過，近日有內地遊客在「小紅書」分享在麥理浩徑遠足後，在西灣乘快艇到西貢，抱怨像世界末日下難民逃生。有立法會議員強調此類快艇是非法載客，質疑無足夠的救生設備。
有內地女生在小紅書以「麥理浩徑最驚心動魄之節目：西灣坐船回西貢」為題發文，指早前坐車前往本港的麥理浩徑二段時塞車，被迫提前在麥理浩徑一段下車，再步行前往麥理浩徑二段。由於行程延遲，在麥理浩徑二段遠足後為了快些回市區，決定在大浪西灣坐快艇到西貢。事主指每人收費180元，但整體感覺欠佳。從影片可見，乘客需拉高褲腳，赤腳涉水登船。期間船隻不斷搖晃，有疑似工作人員踩在水中捉着船隻扶手，協助乘客登船，乘客包括兒童。事主表示「上船很狼狽，上船處的水位浪花能到大腿位置」。至於在船內則疑似沒有配備救生衣或安全帶，「全靠雙手死死握住欄杆」，期間海浪很大，不時拍進船內，「堪比過山車，時不時浪花還拍打進船，特別擔心船翻了」，事主甚至指「遺囑都想好了」。
建議政府研究採用水路
民建聯新界東南立法會議員李世榮留意到情況，估計旅客或輪候公共交通工具「等得唔耐煩」，又不想光顧「黑的」，所以選擇經水路離開。但是，他強調這些快艇是非法載客，十分危險。短期內，他希望警方加派人手到現場指揮交通，可研究「潮水式」慢慢放車，例如每次只可以放30、40架車進禁區，「出一架，放一架」；中、長期措施可擴闊萬宜路，提高暢達度，以及研究採用水路，提供安全的碼頭設施給旅客往返東壩。
民建聯民政及文體事務發言人鄭泳舜關注「黑的」現象未有有效的解決方案，建議當局從整體旅遊的角度，檢視西貢麥理浩徑第一段和第二段一帶的旅客接待能力，以及評估其車流承載力，以便制定相應的改善措施。他指出五一黃金周將到來，相信有大量遊客訪港，可能有眾多旅客前往麥理浩徑，促請當局制定預案，應付可能出現的人流高峰，疏導遊客。