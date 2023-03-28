內地客「逼爆」土瓜灣 當局今與餐飲業界開會商解決

有內地團被拍攝到在淺水灣公厠外吃杯麵。(Fb圖片)

本港與內地全面通關後，土瓜灣、紅磡等內地旅行團指定用餐地點，近日重現旅客人山人海、街道泊滿旅遊巴的場面。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，重視並會認真處理有關問題，希望遊客來港有好體驗，也不希望影響居民太多。旅遊事務署表示，今日聯同旅監局與餐飲業界代表會面，商討人流問題。

身兼當區區議員的民建聯主席李慧琼表示，食肆人流不受旅監局規管，建議參考酒牌局發牌制度，要求食肆能夠疏導人流才發牌。她亦建議將旅客分流至啟德郵輪碼頭，以免與居民有矛盾，否則是「雙輸」局面，並促請政府與國家保持溝通，亦不應鼓勵旅行社開辦零團費，或明顯會蝕本、需要透過旅客購物來補貼團費的旅行團。有業界指，以往紅磡及土瓜灣有5至7間餐廳提供團餐，但目前只有2間恢復營業，接待能力明顯不足，導致有內地團在街頭吃「兩餸飯盒」，甚至有些旅遊景點未能提供團餐，團友要吃杯麵。

香港入境團旅行社協會創會會長、旅遊業監管局成員謝淦廷昨在電台節目表示，開關後有大量大灣區旅客來港，難免出現問題，但認為是「好事多過要處理的事」。他建議設立「旅遊警察」，在旅客集中的地點協助疏導交通和人流，維持秩序。

另外，旅發局總幹事程鼎一就指，本月首20日的旅客人數已回復疫前的四成半，每日約7.5萬人次，大部分來自內地，訪港目的亦由探親，慢慢回復至休閒度假，預計訪港旅客增長在下半年會進一步加快。