內地寵物貓狗入境檢疫期減至30日 漁護署增檢疫設施

內地寵物貓狗入境香港過往要經120日檢疫期，有飼主不想愛寵「坐監」，或透過不法集團安排來港，對環境衛生有潛在風險，亦曾發生私梟將大批寵物拋落海慘劇。為便利內地寵物貓狗來港，漁護署完成與內地相關單位討論將內地納入3A組別地區安排細節，即容許該組別進口的貓狗只要符合檢疫規定，其檢疫期大減至30天。環境及生態局長謝展寰指，期望放寬規定後，有助打擊從內地走私貓狗來港。 謝展寰昨在立法會一個委員會上宣布，由6月3日起，從內地來港的貓狗，只要符合檢疫要求，檢疫期縮減至30日，指過往120日檢疫期，有人或以走私安排寵物來港，新安排後，料市民會以合法途徑安排貓狗來港。

漁護署指，申請人須確保相關規定和向漁護署提交所需證明，包括動物須植入合規的微型晶片；持有效的狂犬病和指定傳染病的防疫注射證明書；離境前不少於90天及不多於一年內抽取血液樣本，在漁護署認可的化驗所做狂犬病抗體滴度檢測和獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衛生證書等，首階段將由深圳海關官方獸醫簽發動物衛生證書。為縮短輪候時間，漁護署會增加檢疫設施，並鼓勵私營動物福利機構提供和營辦額外的檢疫設施。

另外，會上選委員議員陸瀚民提及許多來港的內地人特別高才通人士擬攜同寵物來港，但關注到檢疫期問題，建議政府可考慮按「省或市」劃分，讓疫情控制良好的地區可享更短檢疫期。謝展寰指，須考慮國際對香港檢疫制度的接受程度，像澳洲和新西蘭等地對狂犬病風險極為嚴格，若香港的檢疫安排被視為不夠嚴謹，會造成重大影響。 為防止狂犬病傳入，漁護署根據狂犬病出現的風險，將各區分成不同組別，第一組別為非狂犬病地區(即當地長期無狂犬病)；第二組別為有零星狂犬病個案但疫情受到有效監控的地區；第三A組別為未能符合第二組別要求，但具良好獸醫監管及健康證明書認證制度的地區；以及第三B組別為有出現狂犬病個案，而疫情未受有效監控的地區。