內地居民旅客行李物品免稅額　由5000元增至1.2萬港元

香港政府表示，中央政府於周四（8月1日）起，將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3,000元免稅商品政策的措施，擴展至所有口岸。

措施自7月1日起於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等6個陸路口岸實施以來，受內地居民旅客歡迎。政府發言人指，相信措施有助為內地居民旅客的訪港旅程帶來更豐富的購物體驗，推動多元化旅遊發展，並刺激本港零售市道。

政府發言人補充，政府會繼續全力宣傳措施，並支持旅遊業及零售業界舉辦各式的宣傳推廣活動，吸引更多過夜旅客來港，鼓勵他們增加消費。

今年6月28日，國家財政部、海關總署、稅務總局聯合對外發布公告，對自香港或澳門進境、年滿18周歲的居民旅客，攜帶行李物品免稅額度由現時的人民幣5,000元，提高至12000元。

旅發局：截至6月底共錄2100萬人次旅客訪港

截至6月底，旅發局共錄得約2,100萬人次旅客訪港，按年增加約六成。同期內地訪港旅客人次近1,600萬，按年增加約六成，非內地旅客人次則約500萬，按年增長超過八成。此外，旅發局亦在7月11日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，向訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、美食及消費折扣優惠。