內地平價團逼爆土瓜灣 旅監局：情況不理想會分流

本港與內地全面通關後，平價內地旅行團人潮近日重現紅磡、土瓜灣等地區，令該區居民生活受滋擾；網上又流傳內地團友要街邊站立食「兩餸飯」及杯麵等照片，令大眾再次關注本港接待廉價內地團衍生的問題。旅監局行政總裁方安妮表示，明白觀感上「唔好睇」，鼓勵旅行社之間協調行程，分流旅客到其他地區，已與政府開會，協助統籌。據悉，旅監局昨已聯同業界達成共識，日後旅遊巴落客後嚴禁泊街，警方亦於下周起嚴厲執法。特首李家超稱，相關部門會盡快制定管理措施，減少社區影響。攝影：李睿哲 土瓜灣崇安街一帶連日早上已有大批旅行團聚集，在餐廳外輪候午膳，團友逼滿整條行人路，現場也停泊多輛旅遊巴，嚴重影響街坊日常出入及生活。旅監局行政總裁方安妮昨在一個電台節目中形容情況不理想，正與業界協調，除了分時段做好人流管理，亦嘗試分流到其他區。她稱會考慮要求食肆為入境團設立預約系統，團友輪候用餐期間應在旅遊巴上等候，強調不希望有旅客對當區造成阻塞，影響民生。至於有旅行團旅客在街上吃兩餸飯等，方安妮表示，調查後發現是因有年長旅客等候午膳期間太餓，導遊決定先買兩餸飯，明白觀感上不好看，但導遊並無違規，涉事旅行社已表明不再作此安排；而近日流傳有內地旅客在淺水灣街頭食杯麵的照片，則未能確定是否內地團團友。

團餐平均每位30多元 立法會議員(九龍中)楊永杰認為，旅遊業界有意將內地團分流到其他區，「只係將問題延伸去其他點」，關鍵在於控制內地團數量。他又指，低價團團餐預算太低，食肆要大量接客才可營運，「大家都知道40元一餐，然後15分鐘一轉，才可以消化過千名旅客，對旅客體驗非常差。」香港餐務管理協會主席梁振華則指，九龍城區以往有六、七間做團餐的食肆，現時只有兩間「係唔理想」。他表示，內地平價團的團餐，每位平均30多元，即使旅遊業界有意安排團友到其他區用膳，但相信因價錢問題，一般食肆難以提供。 工會：不應拒絕平價團 目前「平價團」是入境團的主力，香港導遊總工會理事長黃嘉毅指這類內地團對業界很重要，而香港是自由社會，不應拒絕平價團，「14億中國人，你說每個都是龍蝦客，我想是沒可能，畢竟平民是比較居多，不應該歧視別人的團費比較低。」香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠則指，目前有七、八成屬廉價內地團，雖然經營這些團也有利益可圖，惟影響旅客對港觀感，擔心「長遠令香港旅遊業無得做」，促業界應做好行程和接待，才能持久吸引旅客。

