內地平價團｜旅監局據悉研規管禁來港　旅議會：怎可說是好客之都

近日內地團滋擾問題惹來關注。旅遊業監管局(旅監局)自星期三起，要求接待的旅行社申報團費，據悉旅監局會用一個月時間收集內地團費及行程等資料，之後考慮規管廉價團行程，其中可直接禁止廉價團來港，或要求廉價團更改行程模式及時間。旅遊業議會總幹事楊淑芬質疑是否剝削低收入人士來港，反問：「怎可以說是好客之都呢？」

據悉旅監局擬用一個月時間收集內地團費及行程等資料，再釐訂何謂不合理團費，之後會考慮規管廉價團行程，其中旅監局依照相關條例，有權發出《持牌人指令》，規管持牌的旅行代理商、導遊、領隊等，違例者可有紀律處分，其中旅監局可以發布指令，直接禁止廉價團來港，或要求廉價團更改行程模式及時間，譬如減少定點購物活動、延長觀光以及用膳時間。

楊淑芬：說「Hello Hong Kong」沒理由不歡迎

旅議會總幹事楊淑芬不同意一刀切禁止廉價團來港，她質疑是否間接剝削收入沒那麼好的人，禁止他們來港。她說「不斷說我們要Hello Hong Kong，歡迎所有遊客，沒理由說低價團遊客我們就不歡迎你，怎可以說是好客之都呢？」。她稱暫時未見有旅客投訴旅行團貨不對辦或違反服務承諾，認為不應禁止低價旅行團，而是研究怎樣分流旅客。