內地平價團｜李慧琼：不應讓「超廉價團」無限制來港

香港與內地全面通關後，平價內地旅行團近日重臨紅磡及土瓜灣等地區，惹來阻街問題。九龍城區議會一個委員會今日(30日)討論相關問題，全國人大常委、身兼立法會議員的民建聯區議員李慧琼表示，有關旅行團屬於「超平價團」，要以購物補償團價，對本港實質經濟增長無大裨益，更可能令旅客對香港留下壞印象，建議不應該讓「超廉價團」無限制進來香港。
李慧琼指，針對近日旅行團問題制定的改善措施，以前亦曾落實，不能視為新措施，但問題沒有改善是不能接受，並且她擔心五一黃金周的情況會惡化，認為現時問題只是剛剛開始，在未解決近日旅行團問題前，當局不應批准九龍城碼頭作為「維港遊」的上岸點。
楊永杰：餐廳用公家資源做生意
另一名身兼立法會議員的區議員楊永杰指，旅行團都應該給旅客有好的旅遊體驗，內地旅客或以為在香港排隊吃飯很正常，回去內地後講述會影響香港旅遊業的形象，而且現時指定接待的餐廳，利用公家資源做生意，需要不同部門協助維持秩序及加強清潔街道，做法不公道。
九龍城區議員潘國華就指，內地團所造成的問題已經滋擾居民十多年，對居民生活構成很大影響，包括旅遊巴阻塞交通、有遊客隨地吐痰及噪音滋擾等，造成衛生問題，令當區街坊難以忍受。
警方表示，關注相關情況，現時兩間相關酒樓各安排兩名員工負責維持秩序，會建議他們增加至4名，過去一個月在旅遊巴停泊位置附近採取多次交通執法，發出約400張定額罰款通知書，警方會與運輸署等合作，安排附近停車場停泊旅遊巴。
旅監局：已促旅行團申報有否預訂團餐
旅監局就說，局方要求有關食肆最遲今日落實多項改善措施，職員到場巡查，認為人流有改善，流程較為順暢，而且昨日已經開始要求旅行團除了申報團費，亦要申報是否有提前預訂團餐，以及食飯的時間和地點，至於未來是否會延長30分鐘的用餐時間，則會視情況而定。