內地平價團｜李慧琼：不應讓「超廉價團」無限制來港

香港與內地全面通關後，平價內地旅行團近日重臨紅磡及土瓜灣等地區，惹來阻街問題。九龍城區議會一個委員會今日(30日)討論相關問題，全國人大常委、身兼立法會議員的民建聯區議員李慧琼表示，有關旅行團屬於「超平價團」，要以購物補償團價，對本港實質經濟增長無大裨益，更可能令旅客對香港留下壞印象，建議不應該讓「超廉價團」無限制進來香港。

李慧琼指，針對近日旅行團問題制定的改善措施，以前亦曾落實，不能視為新措施，但問題沒有改善是不能接受，並且她擔心五一黃金周的情況會惡化，認為現時問題只是剛剛開始，在未解決近日旅行團問題前，當局不應批准九龍城碼頭作為「維港遊」的上岸點。

楊永杰：餐廳用公家資源做生意

另一名身兼立法會議員的區議員楊永杰指，旅行團都應該給旅客有好的旅遊體驗，內地旅客或以為在香港排隊吃飯很正常，回去內地後講述會影響香港旅遊業的形象，而且現時指定接待的餐廳，利用公家資源做生意，需要不同部門協助維持秩序及加強清潔街道，做法不公道。