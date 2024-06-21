內地從商生活廿載 以英文撰新書 徐傳順冀海外華人認識祖先

中國是昔日四大文明古國之一，擁有五千多、源遠流長的歷史與文化。曾於中國內地擔任公司首席審計師及經營珠寶生意的徐傳順博士，過去於中國內地生活及工作超過18年，對中國歷史和文化有著深刻的了解，同時亦見證了中國的變遷，亦希望不懂漢字的海外華人多認識中國文化。

退休後撰書分享親身經歷 徐博士退休後，用非母語撰寫新書書《A Basic History of Ancient and Modern China》，透過親身經歷和觀察，介紹中國從古代到當今的豐富歷史。新書內容書中涵蓋秦、漢、宋、元、明、清等重要朝代，以至民國及新中國時期的歷史，並輔以超過兩百張珍貴相片、圖表及地圖說明，幫助讀者更容易理解中國的歷史。書中每個章節均載有「重大歷史事件」及「觀察/評論」部分，提供了一個批判性的觀點讓讀者思考。