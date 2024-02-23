內地擴大港澳自由行　3月6日起西安青島旅客可來港7日 (持續更新)

【14:28更新】 內地今(23日)公布，3月6日起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港、澳門，簽注持有人可在港澳逗留不超過7天。相關「個人旅遊簽注」，包括赴香港3個月一次簽注、3個月兩次簽注、1年一次簽注、1年兩次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。

邵家輝：冀放寬深圳「一簽多行」助兩地融合

對於中央開放擴大「自由行」來港，旅遊界立法會議員姚柏良表示，支持增加「自由行」城市，雖然不會一下子帶來大量旅客，但可提供方便。他指除了吸引遊客來港，亦希望方便市民到內地旅遊，促進雙向旅遊發展很重要，期望盡快迎來好消息。

至於批發及零售界議員邵家輝指，要觀望增加自由行城市後會為業界帶來多少生意額增長。他亦希望爭取將深圳「一周一行」措施放寬至「一簽多行」，令兩地融合更方便。他了解到最近零售業界獲批補充勞工優化計劃的名額，期望勞工陸續抵港後，可以減輕業界人手不足的情況，增強動力。他希望增加人手後，店舖可延長服務時間，亦提供更好的服務質素。