內地擴大港澳自由行　3月6日起西安青島旅客可來港7日 (持續更新)

【14:28更新】內地今(23日)公布，3月6日起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港、澳門，簽注持有人可在港澳逗留不超過7天。相關「個人旅遊簽注」，包括赴香港3個月一次簽注、3個月兩次簽注、1年一次簽注、1年兩次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。
邵家輝：冀放寬深圳「一簽多行」助兩地融合
對於中央開放擴大「自由行」來港，旅遊界立法會議員姚柏良表示，支持增加「自由行」城市，雖然不會一下子帶來大量旅客，但可提供方便。他指除了吸引遊客來港，亦希望方便市民到內地旅遊，促進雙向旅遊發展很重要，期望盡快迎來好消息。
至於批發及零售界議員邵家輝指，要觀望增加自由行城市後會為業界帶來多少生意額增長。他亦希望爭取將深圳「一周一行」措施放寬至「一簽多行」，令兩地融合更方便。他了解到最近零售業界獲批補充勞工優化計劃的名額，期望勞工陸續抵港後，可以減輕業界人手不足的情況，增強動力。他希望增加人手後，店舖可延長服務時間，亦提供更好的服務質素。
葛珮帆：對港旅遊業「打咗一支強心針」
民建聯議員葛珮帆指，今次開放自由行城市是為本港旅遊業「打咗一支強心針」。她指今次開放的西安和青海都是大城市，國民生產總值均佔國家的首20位，並擁有過千萬人口。葛珮帆期望港府在此兩個城市用「小紅書」、微博等多推廣香港特色。她又促請政府立刻與航空公司商討增加航班，否則擔心運力追不上。
同是民建聯議員的劉國勳指，期望將來逐步增加自由行城市至大約70個，首先在省會開放，慢慢擴至其他二、三線城市等。他又指會繼續向中央爭取「一簽多行」措施，方便商務客及旅客到港。
消息指內地同意增自由行城市 最快今日公布
【12:24更新】國務院港澳辦主任夏寶龍來港考察調研7日，有指政府「擴大自由行」旅客措施，得到中央「積極回應」。今日(23日)有消息指，中央同意增加自「自由行」城市，當中至少增加兩個內地城市，率先開放至西安和青島，最快今日公布。