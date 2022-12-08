內地放寬防疫 容跨區自由流動 議員倡爭取早日免檢疫通關

內地最新放寬防控措施，容許民眾跨地區自由流動，不需再出示「健康碼」。本港有議員認為，措施為中港通關帶來曙光，建議政府應趁此爭取早日與內地免檢通關，或增加港人預約健康驛站的名額，應付農曆新年需要。醫務衞生局指，政府是按照科學數據分析調整抗疫措施，並會採取謹慎態度，避免疫情反彈。

內地最新措施容許民眾跨地區自由流動，不需再出示「健康碼」。選委界立法會議員陳凱欣說，「香港也是中國的一部分，若內地城市可以，我希望香港也可以與內地自由流動。」她認為，香港市民如果打齊針，有條件通關與內地通關；促請醫務衛生局盡快與廣東省溝通交流。她說，新曆及農曆新年將至，為了家庭團聚等需求，至少增加人員往來名額。

