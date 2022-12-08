內地放寬防疫 容跨區自由流動 議員倡爭取早日免檢疫通關

內地最新放寬防控措施，容許民眾跨地區自由流動，不需再出示「健康碼」。本港有議員認為，措施為中港通關帶來曙光，建議政府應趁此爭取早日與內地免檢通關，或增加港人預約健康驛站的名額，應付農曆新年需要。醫務衞生局指，政府是按照科學數據分析調整抗疫措施，並會採取謹慎態度，避免疫情反彈。
內地最新措施容許民眾跨地區自由流動，不需再出示「健康碼」。選委界立法會議員陳凱欣說，「香港也是中國的一部分，若內地城市可以，我希望香港也可以與內地自由流動。」她認為，香港市民如果打齊針，有條件通關與內地通關；促請醫務衛生局盡快與廣東省溝通交流。她說，新曆及農曆新年將至，為了家庭團聚等需求，至少增加人員往來名額。
身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒指措施對工商界來說是好消息，是本港與內地通關的曙光，要求特區政府向內地爭取增加讓港人預約健康驛站名額，由目前1,000個，加至最少2,000個，讓市民和商人到內地探親或盤點。他又建議政府可先與內地當局商討「點對點」局部通關，為未來全面通關做好準備。
目前，入境內地隔離政策為「5+3」，即5天集中隔離加3天居家隔離，港府早前曾透露正與內地商討「逆向隔離」方案，惟細節仍未公布。立法會議員楊永杰建議，可結合香港之前「3+4」與「0＋3」入境政策的數據，縮減香港入境內地的隔離日數，並增加「逆向隔離」設施的數量和選擇，包括居家、方艙醫院或隔離酒店，以增加通關名額，加快香港經濟復甦。
醫衛局指，政府是按照科學數據分析調整抗疫措施，並會採取謹慎態度，避免疫情反彈。局方重申本港現行防疫措施除最高危的醫院和安老院舍員工及探訪、高風險地點的強制檢測，以及入境人士的檢測外，並無核酸檢測要求，「安心出行」及「疫苗通行證」亦並無內地「健康碼」功能。