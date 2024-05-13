內地新增8個自由行城市赴港　李慧琼倡開通直航航班

李慧琼表示，今年以來的中央惠港政策不斷利好香港旅遊業發展，而本次開放的自由行城市主要是極具特色的省會城市，對於推動香港發展旅遊產品具意義。她指出，特區政府需加強和業界溝通以及協調政策，改善旅遊產品設計。另外，民建聯會繼續爭取提升離港旅客的免稅額從5,000元放寬至30,000元，全年免稅額則不高於20萬。同時建議調整《中國旅客帶進物品限量表》免稅目錄表，特別是將奢侈品納入目錄表中。

內地在本月27日起新增8個自由行城市赴港，全國人大常委李慧琼表示本次新開通的自由行城市中，不少都沒有直航航班到港，希望中央支持開通直航，方便當地旅客來港。

倡增清真餐廳和酒店

民建聯立法會議員黃英豪則指，本次開通的城市有很多少數民族，例如西藏的藏族、寧夏的回族等，擁有獨特的宗教以及文化特色。他希望特區政府推動業界增加配套措施，如增加清真餐廳、清真酒店等。同時，他希望香港旅遊業了解這些城市的文化，尊重少數民族的風俗，讓旅客體會到香港服務的體貼、細心和周到。

另外，黃英豪促請特區政府做好香港旅遊的宣傳和推廣活動，針對少數民族地區採取「雙語」宣傳，即漢語加上少數民族語言，讓遊客更有賓至如歸的感受，向世界展示香港「好客之都的名片」。