內地旅客跨年後滯留 席地而睡冒寒等天光 議員促增24小時口岸 保安局：與內地研究

除夕跨年倒數及煙花匯演活動吸引大批內地旅客來港，卻又揭露本港另一問題！因目前僅皇崗口岸提供24小時旅檢服務，跨境巴士未能「消化」大量在倒數活動後北上過關人流，致大批旅客滯留香港。在太子的跨境直通巴士站、港鐵上水站外的巴士站，均現長長人龍；上水站內亦有大批旅客滯留「過夜」，等候前往口岸的頭班車。有議員再次建議增加24小時通關口岸。保安局稱會繼續與內地研究延長關口服務時間。 文化體育及旅遊局長楊潤雄昨表示，除夕當日訪港旅客數字達27萬，創下2023年單日新高。根據入境處數據，當日有逾19.6萬內地旅客入境，創疫後通關人數新高；當中有不少內地旅客即日來回專程來港欣賞除夕煙花。惟由於凌晨後只有皇崗口岸維持通關服務，跨境巴士服務未能消化大量旅客，多個包括尖沙咀及太子的跨境直通巴士站「打蛇餅」。往來太子與皇崗口岸的「跨境全日通」太子直巴站，有數百名旅客候車前往皇崗口岸過關，但因系統故障，大部分旅客未能登入購票平台或出示購票二維碼，延長登車時間；同時往皇崗口岸的車流量大增，附近道路出現嚴重擠塞，巴士未能及時回港接載旅客，加劇旅客滯留車站的情況。巴士公司最終在昨日凌晨6時才完全疏導候車乘客。

旅客徒步前往口岸大樓 同樣「人滿為患」的港鐵水上站。由於港鐵元旦當天通宵行車不包括跨境段，有乘客索性乘車至上水站，等候前往羅湖及落馬洲的頭班車。從網上照片及片段可見，大批旅客坐在上水站內，有人席地而睡，亦有旅客食麵包或杯麵充飢。有旅客在微博發文指，「換了幾個地方等到5點，還是回到上水地鐵站」，又聲稱「起碼滯留了幾十萬人」。至於上水站外同樣人頭湧湧，估計高峰時至少逾千人排隊，等候乘坐N73通宵巴士前往落馬洲返回內地。有人上載影片至社交平台小紅書，當中可見有旅客跨越大橋徒步前往口岸大樓過關。不少網友在微博及小紅書留言表達不滿，有人批評香港「行政各方面的不足」。 運輸署表示，由於預計不少旅客在倒數活動結束後乘車返回內地，服務營辦商已根據運輸署建議增加車輛數目，例如安排將太子線的服務由每15分鐘一班增至每10分鐘一班，署方表示關注情況並會檢視情況並作出跟進。署方續指，由於凌晨後港深之間只有皇崗口岸維持客檢服務，而出境旅客比預期為多，口岸車流一度伸延至新田公路，故跨境巴士營辦商即使已加派車輛，旅客仍需較長時間在市區輪候，署方會與相關部門及各服務營辦商檢視跟進，冀為跨境旅客提供更適切的服務安排。

