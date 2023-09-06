內地暴雨｜政府申追加7000萬撥款注資賑災基金　陳國基：彰顯兩地同胞血濃於水

內地京津冀及東北地區早前發生嚴重暴雨洪澇災害，政府今日(6日)向立法會申請追加撥款7,000萬元，注資賑災基金，以支援京津冀及東北地區賬災。

陳： 有急切需要向基金注資

政務司司長陳國基發言時提到，為援助這次內地水災災民預計所需的撥款總額約為8,800萬元，另外政府亦收到其他機構申請合共約900萬元撥款，以援助菲律賓風災災民和印度水災災民，總括來說就內地水災、菲律賓風災和印度水災，已知的所需賑災撥款總額約為9,700萬元，按一貫安排，政府於每個財政年度開始時會從政府一般收入帳目撥款對賑災基金進行補足，將基金的結餘維持於約1億元的水平，賑災基金截至8月28日的未動用結餘約為7,200萬元，餘額不足以應付上述約9,700萬元的已知所需撥款，故政府有急切需要向基金注資，以應付機構提供緊急援助的撥款需求。

他續指，雖然政府難以準確估計今年9月至明年3月期間賑災所需的金額，但認為預留年度撥款1億元約一半的額外金額，以應付本財政年度下半年可能出現的其他需求是恰當的做法，連同基金所欠缺的約2,500萬元差額，建議一共追加撥款7,000萬元，以補足基金。他提到，由於內地水災災情嚴重，政府有急切需要為水災災民提供緊急援助，彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神。

陳國基補充，如追加撥款獲財委會批准，賑災基金諮詢委員會秘書處在接獲救援機構的撥款申請後，會繼續按照既定機制盡快處理申請，務求令災民早日得到援助。

內地京津冀及東北地區早前暴雨成災，政府諮詢賬災基金諮詢委員會後，批出捐款予9個賬災項目，以提供救援物資，當中涉及9間機構，包括工聯會救災慈善基金、香港北京社團總會、香港青聯交流基金、華菁會青年基金會，以及港區省級政協委員聯誼會基金等。