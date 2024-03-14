內地海關撕跨境生中史書地圖 現代教育出版社：7月將更新課本

一名北區中二跨境生過關時，被內地海關截查搜出一本中史教科書，關員撕掉印有中國地圖的一頁，理由是違反中國法律要求，包括將官方稱呼的「釣魚島」寫為「釣魚台」，亦沒有標示南海「十段線」。(教育刺針FB)

有跨境中學生早前帶中史書過關時，被內地海關要求撕走課本的中國地圖，疑涉無標明南海「十段線」，亦未有使用「釣魚島」的內地名稱，而是標示「釣魚台」。涉事的現代教育研究社發聲明回應事件，稱內地於去年8月發布最新版本中國標準地圖，出版社已印刷相關課本，加上教科書審批嚴謹，需符合教育局一定的審批要求及程序才能修改，所以難及時作更新。該出版社將配合教育局指示於7月更新課本供學校使用。

現代教育研究社有限公司於聲明中指，涉事課本《現代智趣中國歷史》第2冊是根據課程指引編寫，2020年通過教育局審批。出版社指，教育局的教科書審批嚴謹，需符合一定的審批要求及程序才能修改，「不能在未有教育局審核的情況下修改課本」。

近暑假結束難更新 「其他出版社亦應不一致」

內地去年8月底發布最新版本中國標準地圖，現代指當時已近暑假結束，出版界的課本已印刷，難以作出更新，配合內地最新的要求。現代續指，各間初中中史書的出版社，其課本末附有的中國全圖，亦應未能完全與國家發布的最新版本中國標準地圖一致。現代表示，會配合教育局的指示作出更新，料於今年7月供學校新學年使用。

教育局當時回應證實獲悉事件，但指該書在數年前出版，其中兩幅地圖與最新版本「中國標準地圖」不一致，「未能完全配合國家對教學地圖的最新要求」，會盡快通知涉事的現代教育研究社更新。