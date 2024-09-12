內地涉香港法律界節目啓播 大律師公會：會員行為須符合守則(有片)

據了解，有關電視節目是內地職場真人騷《令人心動的offer》第六季。

香港大律師公會昨日（11日）向會員發出通告，指近日收到有關一個電視節目的查詢，以及有會員表達想參與該節目的書面通知。公會在通告中指出，執業大律師在任何時候，包括從事任何大律師以外的其他職業或工作時，須確保其行為操守符合《行為守則》。據了解，有關電視節目是內地職場真人騷《令人心動的offer》第六季。

通告表示，倘若公會會員有意從事大律師以外的任何職業或工作(《行為守則》的附件1及2所列的職業除外)，雖然毋須得到執委會的批准，但必須按公會的《行為守則》的有關規定，向執委會發出事先書面通知。通告提及《行為守則》中第5.7段及5.8段，當中包括如果執業大律師與任何其他職業的聯繫，可能會對大律師專業的聲譽產生負面影響，或損害其妥善處理其業務或其當事人利益的能力，該大律師不得直接或間接從事任何那些其他職業。

通告雖然沒有提及任何節目的名稱，也沒有任何評論節目的內容。但據了解，有關電視節目是內地職場真人騷《令人心動的offer》第六季 。

據騰訊綜藝微博賬號介紹，《令人心動的offer》第六季直擊香港，「實習生們將在這裡與資深的大律師們一起，真實再現職場生態，迎接挑戰，不斷學習、成長、突破自我」。據悉，《令人心動的offer》第六季將於今日（12日）起，每周四、周五19時播出。