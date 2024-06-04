內地清潔公司小紅書平價吸客 實派黑工來港入境處放蛇拘4人

有內地清潔公司利用社交平台「小紅書」作宣傳，聲稱可在香港提供清潔服務，實際是安排黑工來港工作。入境處經調查後，「放蛇」喬裝僱客，向清潔公司負責人查詢，並在該公司來港提供服務時拘捕4人，包括一名內地清潔公司負責人及3名內地非法勞工。 入境處特遣隊高級入境事務主任陸佩賢表示，近日有內地公司利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供清潔服務。入境處專責調查組經過情報分析和深入調查後，鎖定一間安排非法勞工來港提供家居及辦公室清潔服務的內地公司。

入境處特遣隊聯同專責調查組人員昨在行動中「放蛇」喬裝成顧客，其後於該公司來港提供清潔服務時拘捕一名28歲的負責人，及3名年齡介乎19至30歲的內地非法勞工。

服務收費3元至5元一呎 初步調查指，涉事內地清潔公司主要透過社交媒體宣傳，以提供廉價的清潔服務作招徠，吸引香港客群，但實際是安排「黑工」提供清潔服務，以3元至5元人民幣一呎的收費提供服務。入境處在行動中檢取一批清潔工具、多部疑用作操作社交媒體的手機等證物。不排除稍後或有更多人被捕。