內地漁船涉偷運3000萬元私煙來港，水警海關追截拘6人。

水警聯同海關偵破一宗走私未完稅香煙案。

昨日（23日）水警聯同海關展開執法行動，在香港東南面水域發現一艘疑從內地水域駛至的可疑漁船，正以慢航速往東龍洲方向駛去，於是隨即調派船隻支援，於晚上7時許上前截查，惟該漁船立即改變航向，掉頭並向內地水域逃去，人員隨即發出國際停船信號，並使用擴音器指示其停下。

6名中國籍男子被捕

警方小艇分區高級督察林泰金形容，雖然當時海面有強風、湧浪不斷、晚上能見度亦較低，但人員最終成功強行登船，在橫瀾島以北的香港水域截查該艘長約20米的漁船，並檢獲739箱未完稅香煙，市值約3,000萬元，並以涉嫌「非法入境」拘捕船上6名中國籍男子，年齡介乎28歲至41歲，相信為船長及船員；當中兩人涉嫌「輸入未列艙單貨物」被捕。