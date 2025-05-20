內地漢訪港模型店買仿製槍 持「長短火」搭港鐵被捕

一名36歲內地男遊客周一（19日）早上手持疑似步槍及手槍現身乘坐港鐵，引起巿民恐慌報警。警方追查下，即日在佐敦拘捕該名男子，他涉嫌管有仿製槍械，行動中檢獲兩支仿製槍、彈匣及彈珠。警方正調查疑犯持仿製槍的動機，呼籲遊客要遵守本港管有槍械的相關法例。據指被捕人於周日（18日）來港，在九龍區售賣模型槍的店舖購買涉案兩支「長短火」。



市民報案 警查天眼即日拉人 油尖警區重案組第二隊高級督察崔炳熙稱，昨日接獲巿民報案，指於上午6時40分在港鐵尖沙咀站，目擊一名男子持疑似步槍及手槍向車站往荃灣方向月台進發。警方隨即翻看「銳眼」計劃安裝的閉路電視展開追蹤，最後發現疑人在月台上車後，於佐敦站落車，並往上海街方向前行。同時下午2時，警方在吳松街截獲該名36歲內地男子，將他押返賓館，檢獲其携帶的兩支仿製槍械、彈匣、加壓器及膠彈珠。疑犯目前被扣留調查，槍械則被送往檢驗，以確定是否符合相關規例及條例。

非有組織計劃前往襲擊 警方調查後相信疑人是單獨行事，並非結合任何組織或同黨，亦非有計劃前往襲擊，惟動機仍在調查。崔指，他光天白日下在公共交通工具及鬧市携帶仿製槍械，且槍械毫無包裝，引起恐慌，呼籲遊客必須遵守相關法例。根據香港法例第238章20條，任何人管有仿製槍械即屬犯罪，最高可處監禁2年。任何人管有違禁武器，例如鐵蓮花及伸縮棍等，即屬犯罪，可處監禁3年。

