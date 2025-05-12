內地為香港「解渴」　最早不是東江水！

東深供水工程的「前傳」

香港缺乏湖泊，亦沒大河，開埠以來供水主要靠建水塘收集雨水，非常有限。至上世紀50年代，香港經濟發展，人口猛增，水源短缺問題浮現。 此際新中國已成立，與香港一河之隔的寶安縣（深圳前身）正籌建水庫解決供水問題，廣東省當局知道香港用水的窘況，便要求寶安縣必須一併考慮向香港供水的問題，於是就有了當年寶安十大水庫建設最大項目——庫容量4,500萬立方米的深圳水庫。 深圳水庫不是東深供水工程的一部份嗎？ 後來確實如此，可是在深圳水庫興建之際，東深供水工程還沒規劃；從如今的角度看，深圳水庫算是東江水供港的「前傳」。 4萬人齊施工 99天建成

深圳水庫竣工後個多月，港英當局1960年4月主動派出代表到寶安洽談供水問題。在廣東省當局的大力推動下，雙方達成協議，深圳水庫每年向香港供水50億加倫（2,270萬立方米），價錢為每加侖人民幣1角。 在完成敷設水管等準備工作後，深圳水庫1961年2月1日開始供水，寶貴的淡水經文錦渡附近三叉河進入香港，再引入剛建成的大欖涌水塘，成為香港重要水源。 有了深圳水庫的淡水，為何又要東江水呢？原因很簡單：深圳水庫容量有限，滿足不了香港的急速增長的需要，特別是在旱季。 1962年9月，亦即是深圳水庫開始向香港供水後一年多，華南大旱，香港即使有深圳水庫接濟，仍難逃水荒，甚至出現4天才供水4小時的情況。為此，港英當局只好再向廣東省方面求助。 佔香港8成 深圳4成用水