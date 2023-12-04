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2023-12-04 18:26:16

內地爆支原體肺炎　袁國勇：暫毋須太擔心

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袁國勇指，目前無證據顯示出現新發傳染病，認為市民毋須太擔心。

袁國勇指，目前無證據顯示出現新發傳染病，認為市民毋須太擔心。

內地及歐洲多國近日爆發肺炎支原體感染，惹來關注。港大微生物學系講座教授袁國勇今(4日)在「大流行病研究聯盟」成立活動時表示，目前無證據顯示出現新發傳染病，認為毋須太擔心，惟如在邊境口岸發現有遊客發燒，就需要進行病毒測試。

無證據顯示出現新發傳染病

袁國勇說，數據顯示在9月至11月，約九成肺炎支原體患者是18歲或以下，患者年齡中位數是7歲，若出現新發性傳染病，不論成人或兒童均無相關免疫力，而且按照過往的經驗，醫護亦會感染，惟今次主要是兒童感染，相信與過去幾年在防疫措施影響下、兒童無相關抵抗力有關，強調現時無證據顯示出現新發傳染病，認為毋須太擔心。

惟袁國勇補充，由於難以預測新一波傳染病爆發的源頭，建議若在邊境口岸發現有遊客發燒，必須要進行病毒測試，以及要求患者戴口罩，若發現屬未知傳染病，便即時作出行動。

鍾南山

鍾南山呼籲長者等高危人士，盡快接種新冠加強劑。(互聯網)

鍾南山籲長者快接種新冠加強劑

廣州國家實驗室教授鍾南山表示，目前內地南方呼吸道感染增加，而新冠疫情亦在11月出現高峰，涉及3種XBB變異株，惟變種株致病率未算很強，認為一般市民毋須太擔心，不過他呼籲，長者等高危人士應盡快接種一劑疫苗加強劑，因變異株會加重併發症，增加死亡率。

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另外，由港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、美國哥倫比亞大學醫學中心的病毒學家、研究愛滋病學者何大一發起的「大流行病研究聯盟」今日成立，成員包括來自內地、香港、澳洲、新加坡及美國的大學或實驗室。

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