內地父不滿被抓傷監生掟死貓　判監10個星期

一名內地中年漢聲稱因自己及17歲兒子被家中的貓隻抓傷，激動下用力把貓擲到地上，令貓當場死亡，涉案男子事後被控「殘酷對待動物罪」。案件今(23日)在西九龍裁判法院續審。被告及後認罪，裁判官香淑嫻直斥被告手法殘暴，貓隻從高處跳下也安然無恙，經被告之手卻於短短數呎距離致命，可想而知力度有多大。

法官： 判監為唯一選擇

香官又斥，貓抓人屬正常不過，亦不見被告受嚴重傷害，認為被告案發行為屬發洩，惟貓隻卻多處骨折致死，故法庭必須向社會傳達訊息，指不容殘暴對待動物，故判監為唯一選擇，以4個半月為量刑起點，認罪扣減3份之1，被告主動報警再酌情扣減2星期，判監10個星期。

44歲被告張明成，報稱無業。持雙程證在香港逗留。控罪指，被告於2023年1月28日，在福榮街81至87號一單位內，殘酷地對待或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

案情指，當日被告和兒子就是否繼續養涉案的貓發生爭執，之後兩人各自回房。未幾自己再被貓抓傷，故將貓擲向地，惟貓倒臥地上流血，之後被告報警處理。貓隻同日證實死亡，獸醫檢驗出家貓多處骨折。被告警誡下指，被自己認為家貓長大後會變得危險，原打算將其放走，惟兒子不同意故起爭執。辯方求情亦稱，被告只屬初犯，無用武器，不涉持續犯案或變態手法，而被告主動報警，其實是想救回貓隻。而被告目前正申請單程證，惟申請亦受本案影響。