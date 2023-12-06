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本地
2023-12-06 14:53:16

內地玩具「蘿蔔刀」殺入香港校園 議員憂煽暴易傷人 政府：符安全標準

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「蘿蔔刀」已在內地學生當中十分流行。(微博圖片)

「蘿蔔刀」已在內地學生當中十分流行。(微博圖片)

內地中小學近期流行一種玩具、從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」，只要一「甩」就會有塑膠刀片甩出來，學童喜歡拿來跟同學「互捅互刺」，引發家長專家擔憂，廣東省教育廳上月已要求學校嚴禁此類危險性有害玩具進入校園。

廣東省教育廳斥危險 嚴禁入校園

立法會議員朱國強今日(6)在大會上指香港有學校亦發現學生在課餘時間把玩「蘿蔔刀」，批評實際潛藏危險，例如揮動時容易令他人受傷，部分包裝更有「看誰不順眼捅他一下」等煽動暴力的文字，玩具已經流入本港，甚至在個別文具店有售，關注政府如何規管及加強執法、教育等工作。

海關曾測試 「塑膠製造無金屬片」

商務及經濟發展局局長丘應樺回覆，政府留意到媒體關於有潛在危機產品的報道，海關收到「蘿蔔刀」投訴隨即作出跟進，在市面試購樣本發現蘿蔔刀塑膠製造，𠝹刀形狀但無金屬片，安全測試結果符合安全標準

 

內地中小學近期流行一種玩具，是從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」。(《am730》記者攝) 內地中小學近期流行一種玩具，是從抖音開始爆紅的「蘿蔔刀」。(《am730》記者攝) 《am730》記者早前發現灣仔有商場的夾公仔機店鋪旁展示多把「蘿蔔刀」，宣傳紙條稱是「2023抖音同款蘿蔔刀」，若有意購買可以經WhatsApp聯絡賣家。 《am730》記者早前發現灣仔有商場的夾公仔機店鋪旁展示多把「蘿蔔刀」，宣傳紙條稱是「2023抖音同款蘿蔔刀」，若有意購買可以經WhatsApp聯絡賣家。 抖音爆紅「蘿蔔刀」激發暴力傾向 禁入廣東校園 本港店鋪有售 「蘿蔔刀」已在內地學生當中十分流行。(微博圖片) 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀 蘿蔔刀

丘應樺指，政府非常重視和確保玩具和兒童產品的安全，已就玩具進口和供應等制定條例，條例在列的標準均為國際標準，亦一直留意有關安全標準的更新和修訂。他續指海關在市面和網購平台上進行巡查，經過風險評估後，交給其他部門進行測試；另外海關會接獲投訴或相關部門轉介的投訴個案進行調查，因應事實和證據作適當的執法行動。

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