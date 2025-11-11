內地生來港讀書很快適應學習模式　津中議會稱中學准簡體字與否視乎考核目的

來港就學的非本地學生數目持續增長，轉換學習環境首要是適應本港的教育制度。香港津貼中學議會主席李伊瑩稱，內地赴港學生除要適應語言，還要接受有別於內地的學校運作模式，如學生有很多事情要主動自我規劃、下課時間較內地早等，但據其觀察不少內地生都能很快適應這些文化差異，而很多學校也有不同協助工作，如推出同學夥伴計劃、由老師課後個別幫助同學、學校舉辦適應活動等。 香港資助小學校長會名譽主席鍾麗金說，不論學校有否內地學生，一般學生都會存有學習差異，校方都會按情況調整和支援，又稱內地來港學生最需要了解學校的教學語言，並要盡快適應廣東話或英語授課模式，相信除多年前已沿用「普教中」的學校外，大部分都不會特別遷就。

近日有小學准許考試寫簡體字，引起熱議和家長批評不公，李伊瑩稱中學主要考學生的邏輯思維和解題能力為主，加上考評局公開試都會接受正確的繁體和簡體中文字，因此會視乎考核目標決定接受簡體字與否，亦正如除英文科外，其他用英文應考的科目都不會著重文法正確與否等，教師不會「揸得太緊」。香港直接資助學校議會主席陳狄安補充，最重要是學生要看懂繁體字的題目。 大灣區香港學校教育展一連3日舉行 4個學校議會本月28日起一連3日在在赤鱲角亞洲國際博覽館，合辦第三屆「(大灣區)香港學校教育展」，至今已有逾300間學校報名參展，包括103間小學、114間中學、83間幼稚園和9間大專院校，當中有9個辦學團體參展單位，包括官立小學、東華三院、九龍樂善堂等。承辦教育展的本地機構STEM PLUS行政總裁劉靖瑋預期，今年參觀人數將多達5萬人，又說早前「(大灣區)香港一條龍學校教育展」的模擬課室體驗很受歡迎，「圍咗好多人喺出面睇」，因此今次教育展會繼續舉行。

今屆教育展的主題為人工智能(AI)，教育展籌委會主席、津貼小學議會主席張作芳表示，3座AI講座會集中談及學生未來需要哪些AI技能，如學校或學生如何使用AI才能增進學習成效、如何善用AI解決問題等。劉靖瑋說，過往同類展覽有學校最多在現場收到300張入學申請表，整體平均就有100張，但沒有統計參展學校最終收生數目。身兼教育展籌委會委員的陳狄安稱，展覽目的是讓家長認識本港教育制度和優勢，部分家長會先為子女申請多間不同地區的學校，待獲取錄後便直接搬往當區居住，強調他們的主要目標是入學。