內地生墮租屋騙案失19萬 警︰勿先轉錢後看房

香港各大院校即將開展新學期，部分內地來港就學的學生或會透過社交平台「小紅書」或即時通訊軟件的「公眾號」搜尋租房資訊，但小心墮騙徒陷阱。近日有內地學生在小紅書的一個自稱「香港持牌中介」的帳號推介新裝修單位，事主未睇樓便交租，匆忙轉帳19萬元租金，至「中介」失聯，始知受騙。警方提醒租樓前應核實中介牌照及地址、對「限時優惠」或「預繳一年減價」更應保持警惕。

警方發布小紅書租房被騙案例，指開學將至，不少留學生或心急尋找合適房源，一宗騙案，一名內地學生在社交平台「小紅書」瀏覽到自稱「香港持牌中介公司」的帳號，聲稱有大量「優質房源」。其中一個月租約2萬港元、約350呎的新裝修單位更以「預繳一年租金可打八折」作招徠，並強調「租屋旺季、好房難求」，製造壓迫感。