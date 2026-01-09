內地生墮租屋騙案失19萬 警︰勿先轉錢後看房

香港各大院校即將開展新學期，部分內地來港就學的學生或會透過社交平台「小紅書」或即時通訊軟件的「公眾號」搜尋租房資訊，但小心墮騙徒陷阱。近日有內地學生在小紅書的一個自稱「香港持牌中介」的帳號推介新裝修單位，事主未睇樓便交租，匆忙轉帳19萬元租金，至「中介」失聯，始知受騙。警方提醒租樓前應核實中介牌照及地址、對「限時優惠」或「預繳一年減價」更應保持警惕。
警方發布小紅書租房被騙案例，指開學將至，不少留學生或心急尋找合適房源，一宗騙案，一名內地學生在社交平台「小紅書」瀏覽到自稱「香港持牌中介公司」的帳號，聲稱有大量「優質房源」。其中一個月租約2萬港元、約350呎的新裝修單位更以「預繳一年租金可打八折」作招徠，並強調「租屋旺季、好房難求」，製造壓迫感。
事主未有親身睇樓，便匆忙轉帳約19萬元，抵港後才驚覺單位地址根本不存在。對方先推說「網站出錯」，再推廣「更優質房源」並要求補差額。事主疑因不想前功盡棄，再次轉帳，最終中介失聯，才發現受騙。
警方表示，騙徒常用三大心理技巧，包括稀缺性效應：營造「限時優惠」「好房難求」等假象，令受害人衝動決定；權威效應：假冒持牌中介、偽造文件，博取信任；沉沒成本謬誤：受害人不願承認損失，反而繼續加碼，愈陷愈深。警方提醒，切勿「先轉錢後看房」；應核實中介牌照及地址，可透過官方管道或向在港同學等查詢。對「限時優惠、馬上轉帳或預繳一年減價等說法更提高警惕。若懷疑受騙即時報警。
26歲港男墮援交騙案失37萬
除租房陷阱，亦要慎防騙徒藉詞交友呃錢。警方指，聖誕和新年剛過，農曆新年將至，單身男女或因一時寂寞，心急在網上交友，或會誤墮網上援交騙案陷阱。過去兩周共接逾40宗相關騙案，涉款170萬元。
一名26歲男子於去年12月29日，在Telegram認識新朋友，對方聲稱可在除夕晚陪伴事主食飯及倒數，相約在深水埗見面，但事前要先交「保證金」，事主將37萬元分11次轉帳至6個銀行帳戶，至對方失聯才警覺受騙。警方提醒，網上交友時，要了解對方身份，不要向陌生人匯款。