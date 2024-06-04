內地男伏屍土瓜灣工廈外 警拘3福建同鄉 疑為黑工

一名40歲的內地男子日前被發現倒卧在土瓜灣道一工業大廈外，送院搶救不治。警方以「非法搬移屍體」拘捕3名懷疑涉案內地男子，年齡介乎35至40歲，其中1人同時涉嫌違反逗留條件。警方指，死者與3名被捕人為同鄉，事發前曾在工業大廈的一個單位聯誼，有人曾飲酒，死者後來在單位內感到不適，其後被3人以手推車搬到工廈外。死者身上無明顯傷痕，死因有待驗屍進一步確定。

警方九龍城警區刑事部總督察羅程瀚昨簡介案情，指周日(2日)下午3時35分接報，一名男子醉酒並倒卧在土瓜灣的一幢工業大廈外，神志不清。警方和救護員到場，發現該男子倒卧在手推車上，男子隨即送往伊利沙伯醫院搶救，下午3時55分證實不治。