內地男伏屍土瓜灣工廈外 警拘3福建同鄉 疑為黑工

一名40歲的內地男子日前被發現倒卧在土瓜灣道一工業大廈外，送院搶救不治。警方以「非法搬移屍體」拘捕3名懷疑涉案內地男子，年齡介乎35至40歲，其中1人同時涉嫌違反逗留條件。警方指，死者與3名被捕人為同鄉，事發前曾在工業大廈的一個單位聯誼，有人曾飲酒，死者後來在單位內感到不適，其後被3人以手推車搬到工廈外。死者身上無明顯傷痕，死因有待驗屍進一步確定。
警方九龍城警區刑事部總督察羅程瀚昨簡介案情，指周日(2日)下午3時35分接報，一名男子醉酒並倒卧在土瓜灣的一幢工業大廈外，神志不清。警方和救護員到場，發現該男子倒卧在手推車上，男子隨即送往伊利沙伯醫院搶救，下午3時55分證實不治。
他續指，較早前4人曾在工業大廈一個單位內聯誼，期間有人曾飲用酒精飲品，及後死者在單位感到不適昏迷，3名男子遂用手推車將死者搬到車上，再用一個塑膠路牌承托死者頭部，並用毛氈鋪在死者身上。3名男子將死者由單位搬至報案地點後逃去無蹤，最終在工業大廈附近被捕。
據悉，死者與3名被捕人士為福建同鄉，持均雙程證，報稱無業，來港已有最少2個月，其中一人更是逾期逗留，死者與3名被捕人士疑是黑工。羅程瀚表示，正循各個方面和途徑調查他們的背景以及來港目的等；目前掌握到單位租用人資料，但未掌握單位用途。至於死因方面，他稱死者身上沒有明顯傷勢，由於他生前曾飲酒，正循飲酒致死方向調查，死因待法醫進一步檢驗確定。