內地男教路 借年卡百元遊園 香港迪士尼：將嚴肅跟進

年滿60歲的長者現時遊覽香港迪士尼，可使用優惠價100元購買一日門票，但有內地網民日前高調發表「攻略」影片，指自己亦可以用相若的價錢入園遊玩。該名年輕男子表示，以往都是用正價購買年票「奇妙處處通」進場，但一年遊覽次數不足以回本，形容並不划算。他續指，後來發現同行友人都是從網上租用別人的年票，行情大約每次100多元，直言「原價500多的門票，我只花了100多。」

香港迪士尼樂園現時普通一日門票售價600多元起，近日有內地人在網上透露，只需花費約100元向其他人租借年卡，即可進a場遊覽，又揚言樂園職員不會嚴格核查持卡人身份，籲有興趣者自行到網上搜尋「門路」。香港迪士尼表示，將嚴肅跟進相關濫用行為，如發現懷疑欺詐或違法行為會轉交執法部門處理。

反駁園方監管不力致漏洞

有關香港迪士尼年卡條款列明，不得轉讓他人使用，進入樂園時亦要出示有效身份證明或驗證身份等。該名內地網民則指出，樂園入口的職員並不會嚴格核實年卡持有人的身份，着租用別人年卡的遊客毋須擔心，「查的也不嚴，一面正氣凜然就進去了」，建議有需要人士自行到網上搜尋。

影片發布後惹來一片批評，該網民其後駁斥是樂園監管不力造成漏洞，強調自己是不想做「水魚」才出此下策，並謂「如果當場揭發，我是會乖乖守法的。」

據悉過往有類似判囚案例

香港迪士尼發言人回應指，條款列明嚴禁會員以外的任何人使用年卡或相關優惠，並禁止會員出於商業目的出租、轉售等，若樂園認為無法核實有關人士身份或使用資格，可拒絕該人進入樂園，並可沒收個人會員卡及相關會籍。發言人續稱，使用他人會員卡進入樂園或享用優惠，以及幫助及教唆他人進行有關行為，可構成欺詐和被追究刑事責任。

香港迪士尼樂園將嚴肅跟進此類濫用行為，如發現有任何懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。據了解，已經有人因為類似行為觸犯法例而被判監或罰款。