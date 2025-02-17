內地男碩士旺角站偷拍裙底　辯稱「家庭壓力大」認罪囚14日

被告韋堂，為深圳訪港旅客，報稱在內地任職資訊科技工程師或電腦技術員，他一度需要普通話翻譯，但其後以廣東話稱自己無需翻譯。案情指被告於2月15日入境香港，原定於2月22日離港，他與受害人X互不相識。案發當日巡邏警員於旺角港鐵站發現被告形跡可疑，從後觀察，發現被告正以左手持手機尾隨X，在樓梯口垂下左手靠近X左邊大腿，將手機向上呈45度角伸向X的裙底。

任職資訊科技工程師的37歲內地工商工程管理碩士生，上周六(15日)訪港首日於旺角港鐵站樓梯偷拍女子裙底，遭警員當場揭發拘捕，控以一項非法拍攝或觀察私密部位罪。被告今日於西九龍裁判法院認罪，被判入獄14日。

廣東話辯稱「因為我家庭壓力大」

警員隨即截查被告，發現其手機內有數段影片，拍攝到X裙底及內褲，即場將其拘捕。被告於警誡下以廣東話辯稱「因為我家庭壓力大，所以先影前面個女仔裙底」。

月入人民幣2.3萬元 須繳交2萬家用

辯方求情時指，被告為工商工程管理碩士畢業，現職資訊工程師，父母已退休。被告月入2.3萬元人民幣，須繳交2萬元予父母作家庭開支，家庭壓力大。被告被捕時已經即時認罪，犯案只是一時衝動，現承諾不會再犯，亦對女受害人表達歉意，希望法庭考慮被告初犯而輕判。