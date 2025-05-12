內地男麥理浩徑擅移走標距柱 漁護署：底部鬆脫正維修調查(有片)

一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書)

本港郊遊徑沿途設置標距柱，供行山人士得悉所處位置，並在緊急事故時協助定位搜救。社交平台小紅書近日流傳影片，一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。漁農自然護理署指，涉事標距柱底部鬆脫，會盡快安排維修及加固，又稱會跟進調查事件。

這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。片中男子以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿揑」後，便將M148號標距柱拔起並扛在肩上跑走，邊跑邊說「這個148你們就別想打（卡）了，我拿着走了」，其間拍攝者發出笑聲。在片尾，該名男子將標距柱插回原位。事件引發內地及香港網民批評，認為男子破壞公物，行為屬違法，甚至有人要求對方向香港警方自首及公開道歉。原上載者被其他網民舉報後已刪除有關片段。