內地男麥理浩徑擅移走標距柱 漁護署：底部鬆脫正維修調查(有片)

本港郊遊徑沿途設置標距柱，供行山人士得悉所處位置，並在緊急事故時協助定位搜救。社交平台小紅書近日流傳影片，一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。漁農自然護理署指，涉事標距柱底部鬆脫，會盡快安排維修及加固，又稱會跟進調查事件。
這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。片中男子以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿揑」後，便將M148號標距柱拔起並扛在肩上跑走，邊跑邊說「這個148你們就別想打（卡）了，我拿着走了」，其間拍攝者發出笑聲。在片尾，該名男子將標距柱插回原位。事件引發內地及香港網民批評，認為男子破壞公物，行為屬違法，甚至有人要求對方向香港警方自首及公開道歉。原上載者被其他網民舉報後已刪除有關片段。
【有片】
稱是為加固「問心無愧」 不介意赴港受查
亦有報道指，涉事男子在微信群組「2025麥理浩徑徒步搭子群」承認事件，表示因為見到標距柱有鬆脫跡象，所以將其拔出和「加固」，表示自己「問心無愧」，願意「跑香港一趟接受整個調查」，反叫其他人報警證明清白。同時要求網民若證明其無錯，應當公開道歉。
漁護署指得悉事件後，已派員前往涉事地點了解情況，發現編號M148標距柱底部鬆脫，現已圍封該標距柱，並會盡快安排維修及加固；又稱將跟進及調查網上片段。
署方強調，郊野公園標距柱特別為使用郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑之遠足人士而設，讓他們沿途均可得悉所處位置。當遇到緊急情況時，遠足人士可向救援人員提供就近標距柱上的資料以助確定其位置，以便救援人員進行搜救。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則可能觸犯有關法例。漁護署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。如市民郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。若郊遊人士發現郊野公園設施損毁，請致電1823報告，以便盡快跟進。