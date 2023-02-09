內地當局推出「往來港澳人才簽注」 港府表示歡迎

內地宣布在本月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注，以便利大灣區內地人才南下來港進行科研、文教、衞健、法律、商務等交流訪問，香港特區政府對此表示歡迎。

港府形容，新措施促進香港進一步融入國家發展大局，便利人才在香港匯聚交流，為進一步推動大灣區建設發展取得實質的成果，特區政府會繼續與內地當局保持緊密溝通，以期在此良好的基礎上進一步推進大灣區人才交流和互動。

措施涵蓋6類人才

在新措施下，符合內地當局訂定的資格的六類人才，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才及其他人才，可以向內地當局申請有效期5年、3年或1年的人才簽注，在簽注有效期內多次往來香港，每次在香港逗留不超過30天。相較目前的商務簽注的七天逗留期限，人才簽注將大大提高合資格高端人才訪港的便利性。如持人才簽注的人士同時符合較早前特區政府在本月1日起擴展的「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，亦可以訪客身分在港參與指定短期活動而無須申請工作進入許可。

根據現行安排，訪港內地居民必須持有有效的《往來港澳通行證》（俗稱《雙程證》）及相關赴港簽注。《往來港澳通行證》及赴港簽注的受理、審批及簽發屬內地當局的職權範圍。符合內地當局訂定資格可申請人才簽注。