內地認可實驗室檢測人員　豁免註冊期限延長4個月

具備內地認可資格的實驗室檢測人員，來港進行新型肺炎檢測工作時可繼續豁免註冊。(資料圖片／鍾式明攝)

本港政府在去年第五波疫情高峰期，暫時容許具備內地認可資格的實驗室檢測人員，毋須註冊即可在港從事涉及新型肺炎檢測的醫務化驗工作。政府提出將相關豁免註冊法例的失效日期，延遲4個月至今年6月21日午夜。

核酸檢測仍是抗疫重要環節

醫務衞生局向立法會提交文件，指出政府雖然已撤銷向染疫者發出隔離令，但新型冠狀病毒仍為社區，尤其是「一老一幼」和醫療系統帶來一定風險和壓力。

此外，核酸檢測仍然是政府抗疫工作的重要環節，包括協助監察新變異病毒株、為特定群組提供檢測服務和保護，以及在各區為有需要市民提供收費核酸檢測服務。