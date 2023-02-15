內地認可實驗室檢測人員　豁免註冊期限延長4個月

本港政府在去年第五波疫情高峰期，暫時容許具備內地認可資格的實驗室檢測人員，毋須註冊即可在港從事涉及新型肺炎檢測的醫務化驗工作。政府提出將相關豁免註冊法例的失效日期，延遲4個月至今年6月21日午夜。
核酸檢測仍是抗疫重要環節
醫務衞生局向立法會提交文件，指出政府雖然已撤銷向染疫者發出隔離令，但新型冠狀病毒仍為社區，尤其是「一老一幼」和醫療系統帶來一定風險和壓力。
此外，核酸檢測仍然是政府抗疫工作的重要環節，包括協助監察新變異病毒株、為特定群組提供檢測服務和保護，以及在各區為有需要市民提供收費核酸檢測服務。
規例修訂下周交立法會「先訂立後審議」
因此，政府認為有需要繼續暫時豁免具備內地的國家、省或市衞生主管當局認可所需資格的實驗室檢測人員，在本港從事醫務化驗工作的註冊要求，以及公司須僱用本地註冊實驗室檢測人員的要求，容許內地具備相關資格的實驗室檢測人員來港，暫時繼續協助進行新型肺炎檢測工作。
當局就有關豁免訂立的法例第359S章《2022年醫務化驗師(特別豁免)規例》，最初由去年2月22日起生效6個月，其後延長多6個月至下周二(21日)。醫務衞生局最新表示，條例失效日期會延遲4個月至6月21日午夜，《規例》將於周五刊憲及生效，並在下周三(22日)提交立法會進行「先訂立後審議」程序。