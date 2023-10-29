熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-29 10:15:50

內地辣媽拍片曬平租海景香港公屋惹投訴　一個月後自稱純屬虛構只為「吸粉」

分享：

內地辣媽拍「香港公屋開箱片」惹熱議

近年開箱文化盛行，除咗科技玩物、食物及潮流時尚商品之外，原來連房屋單位都可以開箱。早前有一條關於一名內地辣媽被隨機訪問，透露與家人以$2200港幣租住一個面積約600呎嘅三房一廳海景公屋單位，結果影片喺網上爆紅，引起網民議論紛紛。不過相隔一個月後，呢位內地辣媽就拍片公開真相。

喺影片中，主持喺街頭隨機訪問一名身穿小背心瑜伽褲嘅女士，被問到喺一個月住屋租金係幾多錢，之後佢就語氣有啲疑惑咁表示2000多，並允許主持去佢屋企進行拍攝。

「大部分家裏都會配一個菲傭」

呢位內地辣媽聲稱與老公及一對仔女，以$2200港幣租住一個面積約600呎嘅三房一廳海景公屋單位，並表示覺得非常幸運可以分到咁樣嘅單位。之後佢仲話有一間房係工人房：「大部分家裏都會配一個菲傭，不到5,000塊錢一個月」，不過之後又話自己現時係全職媽媽，所以未有再聘請外傭。

不過相隔一個月後，呢位內地辣媽就拍片公開真相，指自己係跟劇本演出：「誰懂啊？我在內地拍了幾年廣告不溫不火（不慍不火）」，我去香港拍一個爛大街這種劇本廣告，火了，而且還是爆火！劇本你們懂不懂得呀。」並話：「如果我在香港開社交帳號的話，肯定能吸一波粉」。

「你投訴都冇用，公屋不是我的啊」

另外，內地辣媽仲表示自己冇持有香港身份證，只係得雙程證，所以每次嚟香港都好麻煩，希望可以將今次嘅流量吸引返大陸，咁樣佢就會有接唔完嘅通告。

影片出街後，網民留言話：「交返間公屋出嚟啦」、「已經有人去房署投訴了，借你公屋那家人估計會有麻煩」、「你是大陸人，你為甚麼會住公屋？丟人現眼吧你」及「這不是劇本，這是欺騙人」等等；另外更有網民表示會去投訴：「唔理你是不是攞內地通行證，我都會上房屋署網頁投訴你內地有物業。」

佢就回覆話：「你投訴都冇用，公屋不是我的啊，全部都在合法範圍內。拍攝內容不勁爆怎麼會有機會上熱搜呢？你又怎麼會認識我呢？拍攝博主都開心死了，漲那麼多粉絲」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受