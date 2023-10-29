內地辣媽拍片曬平租海景香港公屋惹投訴　一個月後自稱純屬虛構只為「吸粉」

近年開箱文化盛行，除咗科技玩物、食物及潮流時尚商品之外，原來連房屋單位都可以開箱。早前有一條關於一名內地辣媽被隨機訪問，透露與家人以$2200港幣租住一個面積約600呎嘅三房一廳海景公屋單位，結果影片喺網上爆紅，引起網民議論紛紛。不過相隔一個月後，呢位內地辣媽就拍片公開真相。

喺影片中，主持喺街頭隨機訪問一名身穿小背心瑜伽褲嘅女士，被問到喺一個月住屋租金係幾多錢，之後佢就語氣有啲疑惑咁表示2000多，並允許主持去佢屋企進行拍攝。

「大部分家裏都會配一個菲傭」

呢位內地辣媽聲稱與老公及一對仔女，以$2200港幣租住一個面積約600呎嘅三房一廳海景公屋單位，並表示覺得非常幸運可以分到咁樣嘅單位。之後佢仲話有一間房係工人房：「大部分家裏都會配一個菲傭，不到5,000塊錢一個月」，不過之後又話自己現時係全職媽媽，所以未有再聘請外傭。

不過相隔一個月後，呢位內地辣媽就拍片公開真相，指自己係跟劇本演出：「誰懂啊？我在內地拍了幾年廣告不溫不火（不慍不火）」，我去香港拍一個爛大街這種劇本廣告，火了，而且還是爆火！劇本你們懂不懂得呀。」並話：「如果我在香港開社交帳號的話，肯定能吸一波粉」。