內地遊客團遊鶴咀亂拋垃圾吐瓜籽 好心人勸阻被反指「歧視」

有網民在社交平台發文分享表示，自己於周日（7日）到鶴咀行山時，遇上一批來自內地的遊客，發現對方有人吐痰、吐果核、亂拋垃圾，又私自拾取石塊，決定出言勸阻，竟遭對方反指是「歧視」。
事主表示，在鶴咀停留期間遇上多名內地遊客，其中一名疑似領隊的背囊掛有寫上「羊村戶外俱樂部」的旗幟。事主稱，當時看到這批團友，「一路喺度執石、吐瓜籽、吐痰，將垃圾留喺現場」，決定上前勸阻，以普通話向領隊要求對方將垃圾帶走。
不過，領隊和團友否認亂拋垃圾，指垃圾用垃圾袋包好，惟事主將拍下的影片向對方對質，多名內地遊客才願意清理。
事主詢問領隊所屬團體，惟對方不滿，聲稱已拾回垃圾。事主再表示，對方有人拾取石塊，破壞自然環境，對方卻反問：「不可以嗎？在我們那邊都可以的」，又辯稱「這些（瓜籽）都是可降解的」。
當對方有人聽到事主講廣東話後，隨即指控事主「歧視」，事主表示，「我哋住呢度，所以要保護呢度嘅環境」，則有團友稱：「不要覺得自己是香港人，就高人一等」。
涉事遊客的行為引起網民紛紛熱議，「佢地好鐘意自己做錯就推卸落人地到，然後話人地歧視佢乜乜乜」。有不少網民提議事主在小紅書分享，「發小紅書，不過預左會被下架」、「把條片發去食環署、小紅書」。