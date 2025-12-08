內地遊客團遊鶴咀亂拋垃圾吐瓜籽 好心人勸阻被反指「歧視」

有網民在社交平台發文分享表示，自己於周日（7日）到鶴咀行山時，遇上一批來自內地的遊客，發現對方有人吐痰、吐果核、亂拋垃圾，又私自拾取石塊，決定出言勸阻，竟遭對方反指是「歧視」。

事主表示，在鶴咀停留期間遇上多名內地遊客，其中一名疑似領隊的背囊掛有寫上「羊村戶外俱樂部」的旗幟。事主稱，當時看到這批團友，「一路喺度執石、吐瓜籽、吐痰，將垃圾留喺現場」，決定上前勸阻，以普通話向領隊要求對方將垃圾帶走。

不過，領隊和團友否認亂拋垃圾，指垃圾用垃圾袋包好，惟事主將拍下的影片向對方對質，多名內地遊客才願意清理。