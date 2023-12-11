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本地
2023-12-11 17:42:35

內地酸菜店太二在港設4分店　投資推廣署：對港前景極具信心

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內地餐飲品牌太二，斥資於本月內在香港一連開設4間酸菜魚專門店。圖為其中一間位於尖沙咀的專門店。(資料圖片)

內地餐飲品牌太二，斥資於本月內在香港一連開設4間酸菜魚專門店。圖為其中一間位於尖沙咀的專門店。(資料圖片)

政府近年積極搶人才、搶企業。投資推廣署今(11日)宣布，協助內地餐飲品牌太二，斥資於本月內在香港一連開設4間酸菜魚專門店，認為顯示集團對香港餐飲業前景極具信心

尖沙咀及沙田店上周六開幕

投資推廣署指，該4間太二專門店佔據多個策略位置，其中尖沙咀和沙田店已於上周六(9日)開幕，九龍塘和新蒲崗兩店將於本月稍後時間開幕。投資推廣署助理署長蔣學禮指，太二的投資充分反映香港飲食業蓬勃景氣甚有叫座力，「香港是美食之都，這裡匯聚世界各地的顧客。本地餐飲品牌和內地及西方同業雲集香港這國際中心得以交流，因而締造了我們獨特及蓬勃的飲食業生態，享譽世界。」

內地餐飲品牌太二，斥資於本月內在香港一連開設4間酸菜魚專門店。圖為該品牌其中一款招牌菜酸菜魚。(政府新聞處圖)

內地餐飲品牌太二，斥資於本月內在香港一連開設4間酸菜魚專門店。圖為該品牌其中一款招牌菜酸菜魚。(政府新聞處圖)

太二：藉港推廣品牌至國際舞台

香港太二餐飲有限公司國際事業部高級總監陳曦說，在用料及烹調方面，香港店將嚴格跟從集團在品質定下的高水平，致力為顧客締造難忘的酸菜魚體驗，又指香港是享譽盛名的國際城市，亦是知名的飲食天堂，公司可以藉香港將品牌推廣至區內其他市場，建立並鞏固公司的國際覆蓋面，從而能躋身國際舞台，達至成為世界首屈一指餐飲品牌的目標。

太二是香港上市公司九毛九集團旗下品牌，九毛九以不同品牌在內地以至馬來西亞、新加坡及加拿大經營超過670間餐廳。太二以酸菜魚在內地打響名堂，公司表示未來亦有計劃透過香港在區內開設分店。

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