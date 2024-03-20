內地醫療廣泛應用AI助分析病情 訪大灣區醫管局團隊︰交流利提升服務

人工智能(AI)在世界各處迅速發展，亦應用於各個範疇。醫管局3個團隊早前到多間內地三甲醫院交流，了解當地醫院如何廣泛將AI應用在醫療技術上，除協助分析病情，亦自主研發一些儀器，令接受放射治療的病人由預約到取得報告只需3日，病人治療期間調整輻射劑量的適應性放射治療更由一般需時1至2天縮短至15分鐘。有參與交流的代表指，不少內地技術值得香港參考。

今次到內地的包括放射科、臨床腫瘤科的物理學家及護士/護理部團隊，分3批合共45人，分別作為期3日至兩周的交流，旨在促進兩地醫療交流及了解內地AI在醫療上的應用。有份參與的博愛醫院高級放射師李國威稱，AI與醫療服務結合可提升醫護人員工作效率，縮減病人輪候時間，為市民提供更高質的醫療服務；舉例指目前內地在二維和三維影像的處理上，先由AI處理近千張醫療影像，再由醫生寫報告，在AI輔助下，醫療數據草書時間由15分鐘減至少於10分鐘。