內地青年失業率創新高　麥美娟：勉港青回內地助擴闊視野非解決失業

麥美娟指，鼓勵青年回內地實習和交流，甚至就業和創業，是想香港年輕人擴闊視野，而並非解決就業率和失業率。(資料圖片)

內地日前公布青年失業率升至逾20%，數字創新高。民政及青年事務局局長麥美娟今日(22日)出席一個電台節目後，被問到政府鼓勵香港青年回內地創業和工作是否可行，麥美娟回應指，當局鼓勵青年回內地實習和交流，甚至就業和創業，是想香港年輕人擴闊視野，找到人生目標，並非解決就業率和失業率。

盼能 裝備青年 豐富人生經驗

麥美娟說，政府青年回內地是想香港年輕人擴闊視野，開拓空間，令他們找到人生目標，並非透過有關計劃解決就業率和失業率的問題，而是希望能夠裝備年輕人，讓他們豐富了人生旅程上的經驗。她舉例指在日前訪問北京期間，探訪了不少當地參加計劃的青年，他們都說相關實習計劃擴闊了視野，對此非常享受。

她認為香港年輕人很有才能，只要當局給予適當的平台和機會，就能啟發他們找到目標，政府亦會協助他們達到他們的目標和理想。她亦感謝內地不同單位提供相關實習機會的安排，令年輕人獲益良多。

談區議會選舉改革 重申 投票率非唯一要素

對於年底區議會選舉的籌備進度及何時公布具體日子，麥美娟說，知悉政制及內地事務局正密鑼緊鼓籌備，定到細節後會在適當時候公布日期。至於政府對投票率的預期如何，她表示，一個順利進行的選舉，投票率並非唯一要看的因素，而是要令選舉廉潔進行、市民順利投票及候選人政綱得以正當宣傳，從出選出合適的區議員，更多發揮《基本法》中諮詢和服務的角色。她重申投票率受好多因素影響，包括做得好市民沒急切的投票需要，抑或受天氣影響等。