內地音樂學習平台「VIP陪練」突倒閉　本港33苦主求助涉款近百萬

內地樂器訓練平台「VIP陪練」早前傳出停課、拖欠導師薪金的醜聞，工聯會立法會議員鄧家彪今(16日)接獲33名受到內地樂器陪練平台「VIP陪練」停運影響的家長求助，指無法為子女預約上課，最嚴重的個案最高涉款23萬人民幣，折合約25.7萬港元，而總涉款更多達91萬港元，其預料未來會有更多家長求助，涉款或遠超現時金額。

4月被內地教育品牌「小音咖」收購

其中一名苦主徐小姐稱，在2019年7月經朋友介紹瞭解到「VIP陪練」，對課堂質素頗爲滿意，又認為平台代言人郎朗形象正面，故3年間共購買價值3.4萬人民幣課堂。至平台今年6月底停運時，仍剩下價值約1.5萬人民幣的課時未使用，損失慘重。

翻查資料，「VIP陪練」在2016年創立，屬上海妙可信息科技有限公司，主打6至16歲學生的「一對一在線樂器陪練」，提供鋼琴、小提琴、古箏等32種樂器的訓練，客戶可以在平台挑選導師，在網上實時訓練學生音樂技術。今年4月，平台被內地知名音樂教育品牌「小音咖」收購，後者於今年6月中旬停運，關閉上海、廣州校區。

郎朗稱義不容辭與苦主站在一起

而郎朗一直被指為「VIP陪練」平台代言，而令多名苦主誤墮消費陷阱，郎朗在7月初回應指，早在今年5月15日已與平台解約，並強調會協助家長解決問題，指「我在這裡義不容辭地和你們站在一起。」

鄧家彪表示，今次事件涉及跨境交易，較難處理，目前已致函中聯辦期望協助跟進，亦要求特區政府將個案轉介内地有關部門。另外，其亦會自行跟進調查，若掌握涉嫌刑事犯罪證據，將轉交警方處理，同時他又呼籲其他受影響人士求助。