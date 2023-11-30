熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-30 10:47:15

內地香港判決互認安排明年生效　張國鈞：毋須涉跨境執法

分享：
027_2.JPG

張國鈞指，內地判決不會在港自動生效，也不涉及兩地的執法人員跨境工作。(資料圖片)

香港和內地簽訂的《內地與香港互認和執行民商事案件判決的安》將於明年1月29日起實施，屆時容許在本港高等法院登記內地民商事案件的勝訴判決，法庭信納符合內地《民商事法》要求後，將發出登記令，在香港承認和強制執行相關判決律政司副司長張國鈞表示，有關《安排》不涉及兩地跨境執法，亦不會出現「共享司法訊息」的情況。

稱不涉內地執法單位來港執行判決

以往有些不法商人利用陸港兩地司法制度差異，在被追討欠款或權益時潛逃往國內以逃避法律責任，惟在《安排》生效後，便能應對有關情況，讓內地判決《民商事案件》在香港執行，也讓香港判決在內地執

張國鈞接受《星島日報》專訪時指，當《安排》明年1月生效後，內地判決不會在港自動生效，也不涉及兩地的執法人員跨境工作，毋須牽涉到內地執法單位來港執行判決，內地判決的勝方必須先向內地法院申請判決副本及證明書，再向香港高等法院原訟法庭申請和登記；登記人也必須通知敗方，讓對方考慮是否要向香港法院提出反對，申請登記作廢，假如法庭接納其反對理由，便不會讓勝方登記其內地判決；若法庭不接納，便會下令在香港執行該內地判決。

Ad Block

重申兩地不會共享司法信息

張國鈞認為，今次《安排》可免卻兩地重複訴訟，利用「一國兩制」的獨特優勢，以「簡單、易明、清晰、有效」的方式，協助當事人追討金錢或權益，省卻漫長又複雜的審訊過程。他說時間對「追錢」的債權人十分重要，若民事訴訟拖延數年，變相給予欠債者時間轉移資產「走數」，令債權人很「蝕底」。

張國鈞強調，並非所有判決都可按條例登記，《安排》不包括內地的保全裁定，與香港的禁訴令及臨時濟助命令，亦不包括在《安排》生效當日前的判決，重申《條例》下申請執行判決的機制，絕非由兩地司法機構交換資訊，兩地亦不會出現「共享司法信息」的情況

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受