內地香港判決互認安排明年生效　張國鈞：毋須涉跨境執法

張國鈞指，內地判決不會在港自動生效，也不涉及兩地的執法人員跨境工作。(資料圖片)

香港和內地簽訂的《內地與香港互認和執行民商事案件判決的安排》將於明年1月29日起實施，屆時容許在本港高等法院登記內地民商事案件的勝訴判決，法庭信納符合內地《民商事法》要求後，將發出登記令，在香港承認和強制執行相關判決。律政司副司長張國鈞表示，有關《安排》不涉及兩地跨境執法，亦不會出現「共享司法訊息」的情況。

以往有些不法商人利用陸港兩地司法制度差異，在被追討欠款或權益時潛逃往國內以逃避法律責任，惟在《安排》生效後，便能應對有關情況，讓內地判決《民商事案件》在香港執行，也讓香港判決在內地執行。

張國鈞接受《星島日報》專訪時指，當《安排》明年1月生效後，內地判決不會在港自動生效，也不涉及兩地的執法人員跨境工作，毋須牽涉到內地執法單位來港執行判決，內地判決的勝方必須先向內地法院申請判決副本及證明書，再向香港高等法院原訟法庭申請和登記；登記人也必須通知敗方，讓對方考慮是否要向香港法院提出反對，申請登記作廢，假如法庭接納其反對理由，便不會讓勝方登記其內地判決；若法庭不接納，便會下令在香港執行該內地判決。

重申兩地不會共享司法信息

張國鈞認為，今次《安排》可免卻兩地重複訴訟，利用「一國兩制」的獨特優勢，以「簡單、易明、清晰、有效」的方式，協助當事人追討金錢或權益，省卻漫長又複雜的審訊過程。他說時間對「追錢」的債權人十分重要，若民事訴訟拖延數年，變相給予欠債者時間轉移資產「走數」，令債權人很「蝕底」。

張國鈞強調，並非所有判決都可按條例登記，《安排》不包括內地的保全裁定，與香港的禁訴令及臨時濟助命令，亦不包括在《安排》生效當日前的判決，重申《條例》下申請執行判決的機制，絕非由兩地司法機構交換資訊，兩地亦不會出現「共享司法信息」的情況。