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2025-04-17 16:00:38

內地「蘑界 · 野生菌石鍋雞」在港開設首間境外店　藉香港宣傳野生菌土雞火鍋料理

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內地「蘑界 · 野生菌石鍋雞」在港開設首間境外店

內地「蘑界 · 野生菌石鍋雞」在港開設首間境外店

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內地「蘑界 · 野生菌石鍋雞」在香港沙田新城市廣場開設首間境外店，以香港為地區總部。藉香港宣傳野生菌土雞火鍋料理，期望將其東方菌膳文化連接全球市場。

投資推廣署今日宣布，內地蘑界餐飲管理有限公司旗下的「蘑界 · 野生菌石鍋雞」在香港開設首間境外店。蘑界餐飲管理有限公司市場負責人周鑫表示，香港旗艦店擁有時尚且年輕的環境，旨在吸引追求健康飲食的消費者。香港是國際金融貿易與物流中心，並且匯聚全球高淨值客群，與蘑界的戰略目標和定位契合。負責人又提到香港中西方文化相匯、相融的獨特文化生態，有助蘑界向全球宣傳地域傳統食材。

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投資推廣署助理署長劉智元非常歡迎「蘑界 · 野生菌石鍋雞」以香港為地區總部，並作為他們在內地以外的首間分店。他指香港是全球美食中心，擁有優越的地理位置、健全的基礎設施和多元化的消費者，有利餐廳拓展業務，提升品牌知名度。

在內地有多間分店

「蘑界 · 野生菌石鍋雞」是全國首間以野生菌和走地雞為主打產品的生態理念原創品牌，以原創的菜式類別及創新的經營模型打入市場。招牌菜「野生菌石鍋雞」採用天然野生菌、正宗散養土雞加墨脫石鍋烹飪。品牌在深圳、上海、武漢、廣州、成都、珠海和鄭州的門店各有不同文化風格和特色，深受各年齡層顧客喜愛。　　

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