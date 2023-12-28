內地22歲碩士生玩交友App 疑冬至毒品派對後死亡 3男涉阻合法埋葬屍體等罪被捕

粉嶺日前發生誤殺案，一名來港讀碩士的22歲內地男生，上周六被發現倒斃在粉嶺圍一間村屋附近空地。警方認為事件不尋常於是追查，懷疑死者生前在村屋參加毒品派對，其間被注射冰毒後死亡，再遭棄置於涉事單位約20米外，拘捕3名涉案男子。案件由屍體發現改列作誤殺、阻止合法埋葬屍體及販毒，警方昨押解其中一名疑犯返回案發現場，以假人重組案情。 上周六早上約8時15分，有市民發現一名身穿黑色衛衣和內褲男子昏迷倒臥在粉嶺圍一間村屋附近地上，頭部及腳部分別有4厘米和1厘米的擦傷痕跡，身上沒有任何財物和身份證明文件，警方和救援人員接報後趕赴現場，當場證實男子死亡。警方起初將案列作屍體發現，惟調查後認為事件不尋常，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。

派對疑有人為死者注射毒品 警方翻查大量閉路電視及查問村民，相信死者並非村內居民，遂循失蹤人口展開調查，發現死者是一名22歲許姓中國籍男子，他從東莞來港修讀碩士學位並在土瓜灣租住一個單位。警方在了解死者背景後，鎖定粉嶺圍一間可疑村屋單位，並在周一聖誕節晚上作突擊搜查，在屋內發現51歲關姓男子和20歲鄭姓男子，同時檢獲小量懷疑冰毒，翌日凌晨再在上水坑頭村拘捕另一名涉案62歲鄭姓男子。 經調查後，警方相信死者在上周五冬至當晚曾到訪涉案村屋，與5名涉案男子參與毒品派對，其間有人為死者注射懷疑冰毒，惟死者不久後陷入昏迷，5人遂把他從涉案村屋抬至對開距離約20米的空地；其中一名疑犯昨被黑布蒙頭由探員押返現場，以假人重組案情。大埔區助理指揮官(刑事)鍾志強指，死者被發現時沒有明顯致命傷痕，附近亦不見有打鬥痕跡。他又稱，初步調查顯示他們透過交友程式認識。

