內地3.6開放西安青島自由行來港　李家超：當地人高收入高消費 (持續更新)

內地今(23日)公布，3月6日起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港、澳門，簽注持有人可在港澳逗留不超過7天。相關「個人旅遊簽注」，包括赴香港3個月一次簽注、3個月兩次簽注、1年一次簽注、1年兩次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。行政長官李家超表示，感謝中央積極回應港府的建議，強調新增兩個自由行城市，均屬高收入、高消費的城市。

指西安青島屬 千萬人口及萬億GDP

李家超指，事件再次顯示國家主席習近平對香港的關心及支持，尤其在經濟發展方面。他說新批准的兩個自由行城市，都屬千萬人口及萬億GDP的城市，代表他們的市民皆是高收入、高消費，對於香港在高增值及過夜旅客方面，特別有幫助，例如幫助酒店、旅遊、餐飲及零食等方面。

被問到稍後會否再加入更多自由行城市，李家超表示旅遊、酒店和餐飲業亦曾提出有關建議，特區政府當然希望陸續有新措施，但必須按部就班，同時增加本港在不同方面的容量。

楊潤雄：料帶來更多高增值過夜客

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，中央今次優化「個人遊」計劃對香港旅遊業發展積極的提振作用，香港會發揮好客之道，讓旅客賓至如歸，亦會繼續致力提升本地的旅客承載能力。

他表示西安市和青島市分別有過千萬人口，相信可為香港帶來更多高增值過夜旅客，並期望香港與西安市和青島市居民的交往，隨著個人遊計劃的優化會日趨頻繁，為促進兩地文化交融、民心相通注入更大力量。