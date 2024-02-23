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本地
2024-02-23 17:40:00

內地3.6開放西安青島自由行來港　李家超：當地人高收入高消費 (持續更新)

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內地擴大港澳自由行　3月6日起西安青島旅客可來港7日 (持續更新)

內地擴大港澳自由行　3月6日起西安青島旅客可來港7日 (蘇文傑攝)

【17:40更新】新增李家超及楊潤雄回應

內地今(23日)公布，3月6日起開放西安、青島戶籍居民申請「個人遊」簽注赴香港、澳門，簽注持有人可在港澳逗留不超過7天。相關「個人旅遊簽注」，包括赴香港3個月一次簽注、3個月兩次簽注、1年一次簽注、1年兩次簽注；赴澳門3個月一次簽注、1年一次簽注。行政長官李家超表示，感謝中央積極回應港府的建議，強調新增兩個自由行城市，均屬高收入、高消費的城市

李家超指，新批准的兩個自由行城市西安及青島，當地市民皆是高收入及高消費。(資料圖片) 楊潤雄相信新增西安和青島城市，可為香港帶來更多高增值過夜旅客。(資料圖片)

指西安青島屬千萬人口及萬億GDP

李家超指，事件再次顯示國家主席習近平對香港的關心及支持，尤其在經濟發展方面。他說新批准的兩個自由行城市，都屬千萬人口及萬億GDP的城市，代表他們的市民皆是高收入、高消費，對於香港在高增值及過夜旅客方面，特別有幫助，例如幫助酒店、旅遊、餐飲及零食等方面。

被問到稍後會否再加入更多自由行城市，李家超表示旅遊、酒店和餐飲業亦曾提出有關建議，特區政府當然希望陸續有新措施，但必須按部就班，同時增加本港在不同方面的容量。

楊潤雄：料帶來更多高增值過夜客

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，中央今次優化「個人遊」計劃對香港旅遊業發展積極的提振作用，香港會發揮好客之道，讓旅客賓至如歸，亦會繼續致力提升本地的旅客承載能力。

他表示西安市和青島市分別有過千萬人口，相信可為香港帶來更多高增值過夜旅客，並期望香港與西安市和青島市居民的交往，隨著個人遊計劃的優化會日趨頻繁，為促進兩地文化交融、民心相通注入更大力量。

邵家輝指，要觀望增加自由行城市後會為業界帶來多少生意額增長。(陳芷晴攝) 姚柏良指，支持中央增加自由行城市，但認為不會一下子帶來大量旅客。(陳芷晴攝) 內地擴大港澳自由行　3月6日起西安青島旅客可來港7日 (更新)

邵家輝：冀放寬深圳「一簽多行」助兩地融合

另外，對於中央開放擴大「自由行」來港，旅遊界立法會議員姚柏良表示，支持增加「自由行」城市，雖然不會一下子帶來大量旅客，但可提供方便。他指除了吸引遊客來港，亦希望方便市民到內地旅遊，促進雙向旅遊發展很重要，期望盡快迎來好消息。

至於批發及零售界議員邵家輝指，要觀望增加自由行城市後會為業界帶來多少生意額增長。他亦希望爭取將深圳「一周一行」措施放寬至「一簽多行」，令兩地融合更方便。他了解到最近零售業界獲批補充勞工優化計劃的名額，期望勞工陸續抵港後，可以減輕業界人手不足的情況，增強動力。他希望增加人手後，店舖可延長服務時間，亦提供更好的服務質素。

葛珮帆：對港旅遊業「打咗一支強心針」

民建聯議員葛珮帆指，今次開放自由行城市是為本港旅遊業「打咗一支強心針」。她指今次開放的西安和青海都是大城市，國民生產總值均佔國家的首20位，並擁有過千萬人口。葛珮帆期望港府在此兩個城市用「小紅書」、微博等多推廣香港特色。她又促請政府立刻與航空公司商討增加航班，否則擔心運力追不上。

同是民建聯議員的劉國勳指，期望將來逐步增加自由行城市至大約70個，首先在省會開放，慢慢擴至其他二、三線城市等。他又指會繼續向中央爭取「一簽多行」措施，方便商務客及旅客到港。

消息指內地同意增自由行城市   最快今日公布

【12:24更新】國務院港澳辦主任夏寶龍來港考察調研7日，有指政府「擴大自由行」旅客措施，得到中央「積極回應」。今日(23日)有消息指，中央同意增加自「自由行」城市，當中至少增加兩個內地城市，率先開放至西安和青島，最快今日公布。

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